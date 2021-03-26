نصب ابراج امنية شمالي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. باشر فوج طوارئ كربلاء الثالث التابع لشرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، نصب أبراج مراقبة إضافية لتأمين حدود المدينة في قاطع الخنافسة المحاذية لحدود محافظة بابل جرف النصر شمالي كربلاء “.

وذكر مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) ضمن “الاستعدادات الأمنية لتشكيلات قيادة شرطة كربلاء الجارية لزيارة النصف من شعبان ، باشر فوج طوارئ كربلاء الثالث بنصب أبراج مراقبة إضافية لتأمين حدود المدينة في قاطع الخنافسة ، بالتعاون مع آليات لواء 13 في الحشد الشعبي “.

وقال إن “هذه الإجراءات تأتي بغية الاستعدادات التامة لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة من قبل القيادات الأمنية العليا لزيارة النصف من شعبان “.

واضاف كما ” تم التأكيد على رفع اليقظة والحذر والاهتمام بالواجبات الأمنية ونشر المفارز بالشكل الذي يضمن توفير الأمن والأمان للمدينة “.