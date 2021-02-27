نصائح هامة للوقاية من تسمم الحمل

المستقلة /- تسمم الحمل هو ارتفاع في ضغط الدم وزيادة البروتين في البول، يحدث بعد الأسبوع ال 20 من الحمل، يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة على صحة الأم وطفلها.

ومن الممكن الوقاية من تسمم الحمل وتجنب مضاعفاته الخطيرة بهذه النصائح:

– الكشف الدوري والمتابعة الشهرية للحمل.

– الاهتمام بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على عنصر الكاليسوم.

– تجنب الأطعمة التي تحمل نسبة عالية من الملح.

– لا تفرطي في تناول البيض فهناك عدم مصادر أخرى لعنصر الكاليسوم.

– الابتعاد عن الضغط العصبي والقلق.

– الاهتمام بشرب كمية كافية من المياه بصورة يومية.

– ممارسة التمارين بصورة منتظمة.

– أخذ قسط كافي من النوم مع التقليل من شرب النسكافية والكافيين.