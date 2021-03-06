نصائح من جويل مردينيان لتحقيق الثراء الفاحش

المستقلة /-شاركت خبيرة التجميل والموضة اللبنانية، جويل مردينيان، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو مقتضب لها تظهر فيه وهي تمشي وترقص على صورة لمشروع تجاري افترشت بها الأرض. وأرفقت جويل مع الفيديو تعليقاً قائلة: “هل تشعر بالحماس عندما تحصل على ما تريد؟.. أنا عملت في هذا المشروع باستخدام عدسة مكبرة والعديد من الاختبارات قبل الموافقة النهائية! دايما بدي كل شي يكون مثالي لحتى أشعر وكأنني فوق القمر”.

أثار الفيديو ردود فعل بين مؤيد وساخر، وتضمنت إحدى التعليقات الساخرة من جويل مردينيان قول إحدى متابعاتها: “يا رب نص فلوسها”، وانهالت الردود من قبل متابعين آخرين بتعليقات مشابهة.

وردت جويل عليهم كاشفة أسراراً من جوانب حياتها الشخصية بقولها: “لكن تذكروا أنه لا شيء يأتي مجاناً.. فلا شيء يمنعكم من العمل 18 ساعة يومياً مثلما أفعل.. تخلوا عن راحتكم واجتهدوا كما أفعل.. هل تدركون أني أملك الآن تشغيل 4 شركات؟ بجانب عائلة، وبرنامج تلفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمتص أي وقت فراغ قد يكون لدي!”.