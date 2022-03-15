نصائح للوقاية من قرح القدم السكري ومخاطرها

المستقلة /- تكمن مشكلة القدم السكري لمرضى السكر في عدم القدرة على الإحساس بها، ما يعرضها للجروح التي لا يشعر بها المريض والتي تتسبب في حدوث عدوى، ويضطر الطبيب في النهاية إلي البتر سواء للأصابع أو القدم.

وأوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، أن مشكلة القدم السكري لمريض السكر مشكلة شائعة جدا حيث يسبب مرض السكري تلف الأعصاب بما يسمى الاعتلال العصبي السكري والذي يسبب بالتبعية الإصابة بالقدم السكري، ومشكلة القدم السكري في تعرضها للجروح وانتشار البكتريا ما يتسبب في حدوث غرغرينا إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح مبكراً.

وقدم الدكتور وليد الدالي مجموعة من النصائح للوقاية من قرح القدم السكري والتي على رأسها فحص القدمين بشكل يومي حتى يتم التأكد من عدم الإصابة بأي جروح، وأيضا يجب أن نحافظ على نظافتها باستمرار عن طريق غسلها وتنشيفها جيداً، أما بالنسبة للأظافر فيجب تنظيفها باستمرار وتقليمها ، كما أن ارتداء الأحذية والجوارب يساعد على الحفاظ وحماية القدمين، وعدم السير على أرض ساخنة جدا أو باردة لأن هذا يؤثر بالسلب على القدم، والحفاظ على تدفق الدم إلي القدمين وفي النهاية متابعة الطبيب المختص بشكل دوري لفحص القدمين.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تثبيت حكم الإعدام ضد منفذ تفجير ماراثون بوسطن

اخر الاخبار

‏تفاصيل اعلان طلبات عن “كريستيانو رونالدو” كسفيرًا رسمياً للتطبيق ‏

اخر الاخبار

حقيقة الفيديو الذي يظهر امرأة عمرها 399 عاماً

اخر الاخبار

ما هو الدولار الرقمي الذي تعتزم أميركا إطلاقه؟

اخر الاخبار

نصائح للوقاية من قرح القدم السكري ومخاطرها

اخر الاخبار

شاهد قائمة أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم

اخر الاخبار

علاج الإمساك المزمن وصعوبة الإخراج

اخر الاخبار

علاج الإمساك المزمن وصعوبة الإخراج

اخر الاخبار

طرق علاج ألم الضرس بالمنزل

اخر الاخبار

الحكم على الممثل الأميركي جوزي سموليت بالسجن

اخر الاخبار

وفاة الجندي الذي قتل تشي جيفارا

اخر الاخبار

أحمد مكي يكشف عن بوستر مسلسل الكبير أوي

اخر الاخبار

نجاة عامل مصنع من انفجار خزان للألمنيوم – فيديو

اخر الاخبار

ما الفرق بين الحساسية وأوميكرون؟

اخر الاخبار

5 نصائح تبقي الجسم بعيدا عن السكري

اخر الاخبار

أسباب الرائحة الكريهة في فروة الرأس

اخر الاخبار

سقوط شاب أثناء محاولته التقاط صورة مع حماقي – فيديو