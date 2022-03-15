نصائح للوقاية من قرح القدم السكري ومخاطرها

المستقلة /- تكمن مشكلة القدم السكري لمرضى السكر في عدم القدرة على الإحساس بها، ما يعرضها للجروح التي لا يشعر بها المريض والتي تتسبب في حدوث عدوى، ويضطر الطبيب في النهاية إلي البتر سواء للأصابع أو القدم.

وأوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، أن مشكلة القدم السكري لمريض السكر مشكلة شائعة جدا حيث يسبب مرض السكري تلف الأعصاب بما يسمى الاعتلال العصبي السكري والذي يسبب بالتبعية الإصابة بالقدم السكري، ومشكلة القدم السكري في تعرضها للجروح وانتشار البكتريا ما يتسبب في حدوث غرغرينا إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح مبكراً.

وقدم الدكتور وليد الدالي مجموعة من النصائح للوقاية من قرح القدم السكري والتي على رأسها فحص القدمين بشكل يومي حتى يتم التأكد من عدم الإصابة بأي جروح، وأيضا يجب أن نحافظ على نظافتها باستمرار عن طريق غسلها وتنشيفها جيداً، أما بالنسبة للأظافر فيجب تنظيفها باستمرار وتقليمها ، كما أن ارتداء الأحذية والجوارب يساعد على الحفاظ وحماية القدمين، وعدم السير على أرض ساخنة جدا أو باردة لأن هذا يؤثر بالسلب على القدم، والحفاظ على تدفق الدم إلي القدمين وفي النهاية متابعة الطبيب المختص بشكل دوري لفحص القدمين.