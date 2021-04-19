نصائح لعلاج الانتفاخ بعد الإفطار

المستقلة /- يعاني الكثير من الصائمين في شهر رمضان الكريم، من مشكلة انتفاخ البطن بعد الإفطار، وذلك بسبب عسر الهضم جراء تغيّير أوقات الوجبات والعادات الغذائية اليومية.

الصيام لساعات طويلة وتناول الوجبة الرئيسية عند المغرب قد يؤدّي لزيادة كميّة الهواء في المعدة، خاصة في حالة تناول وجبة كبيرة ومتنوّعة.

وحول ذلك، لا بد من الإشارة إلى بعض النصائح التي تساعد في تخفيف الانتفاخ بعد تناول الإفطار في شهر رمضان، وهي:

المشي: يمكن للنشاط البدني أن يجعل الأمعاء تتحرك بشكل أكثر انتظامًا، ويساعدك المشي بعد الإفطار على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

تدليك البطن: يمكن أن يساعد تدليك البطن في تحريك الأمعاء، التدليك الذي يتبع مسار الأمعاء الغليظة مفيد بشكل خاص لتحسين مشاكل الهضم مثل الانتفاخ.

خذ حمامًا دافئًا: يمكن أن يوفر الاستحمام بالماء الدافئ الراحة من ألم البطن، مما قد يسمح للجهاز الهضمي بالعمل بشكل أكثر فعالية ويساعد في تقليل الانتفاخ.

زيادة الألياف في وجبة الإفطار: يساعد تناول المزيد من الألياف على منع الإمساك والانتفاخ، ولكن يجب عدم الإفراط، حيث يمكن أن يزيد هذا المشكلة سوءاً.

استبدال المشروبات الغازية بالماء: يمكن أن تسبب السكريات أو المحليات الصناعية الغازات والانتفاخ بينما يزيل شرب الماء هذه المشاكل ويساعد في علاج الإمساك.

كن أكثر نشاطاً: تساعد التمارين الرياضية جسمك على إخراج البراز والغازات من القولون وقد تجعل حركات الأمعاء أكثر انتظامًا.

تقسيم الوجبات: بدء الإفطار بالتمر ثم صلاة المغرب وبعدها استكمال وجبة الإفطار، تساعدك هذه الطريقة على تناول كمية أقل من الطعام وتقلل الانتفاخ.