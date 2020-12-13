نصائح لحياة خالية من الأمراض بالشتاء

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المستقلة /- تكثر الأمراض في فصل الشتاء. وخصوصاً مع انتشار الإنفلونزا. ووباء فيروس كورونا المستجد، لذا سنقدّم لكم بعض النصائح الضرورية. لحياة خالية من الأمراض، وذلك نقلاً عن موقع “هيلثي”:

1- اتباع نظام غذائي صحي للقلب: وذلك باستهلاك الأطعمة منخفضة الدهون. والسكر والملح. وتناول الفواكه، والخضروات والحبوب الكاملة.

2- الحفاظ على وزن صحي: فيمكن أن تجعل السمنة مفاصلك ضعيفة. وقلبك أكثر عرضة لأمراض القلب. وتزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

3- احصل على قسط كافٍ من النوم: فالنوم هو أحد الأنشطة الأساسية، لصحة العقل والجسم. ويعد الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، فهذا من بين الأسباب الرئيسية أو عوامل الخطر للعديد من المشكلات الصحية. مثل ضعف القلب.

4- كن نشيطاً بدنياً: وذلك من خلال المشي أثناء فترات الراحة في العمل. والركض والقفز داخل المنزل. وما إلى ذلك يبعد عنك الأمراض.

5- التحكم في مستويات التوتر: فالإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض العقل والجسم. وعليك أن تحافظ على السيطرة على مرض السكر. وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، عن طريق اتباع نصائح الطبيب.

6- الإقلاع عن التدخين وتجنب الكحول: فحتى القليل من التدخين يمكن أن يتلف جدار الشرايين، وأيضاً تجنّب الكحول .لأنّه يمكن أن يسبب زيادة. في معدل ضربات القلب. وضغط الدم.

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