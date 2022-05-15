نصائح لتشجيع التلاميذ على المذاكرة خلال فترة الامتحانات

المستقلة /- يجري العديد من الطلاب خلال الفترة الحالية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بمختلف الصفوف الدراسية، لذا قد نجد الكثيرين يشعرون بالقلق والتوتر خلال تلك الفترة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الامتناع عن المذاكرة، وينتج عن ذلك انزعاج أولياء الأمور، لذا نرصد لكم أبرز النصائح لتشجيع التلاميذ على المذاكرة في فترة الامتحانات.

التحدث مع الطفل: يجب على أولياء الأمور الاهتمام بالتحدث مع أطفالهم وتقديم الدعم اللازم خلال فترة الامتحانات، مع التأكيد على أن ما يشعرون به من توتر مجرد أوهام وغير موجودة بالواقع.

تقديم الدعم النفسي: تقديم قصص النجاح للأطفال، مما يساعد على زيادة إصرارهم على النجاح والتغلب على العقبات.

إعطاء فرصة للطفل للحديث عن مخاوفه: من الضروري أن يحرص أولياء الأمور على إعطاء مساحة من الوقت للأطفال للاستماع إلى مخاوفهم والمشاكل التي يعانون منها، لتحليل أساس المشكلة والعمل على تقديم الحلول المناسبة، والتأكيد أن تلك الأفكار والمخاوف ستختفي مع الوقت.

وضع الطفل في تحديات مناسبة لقدراته: يجب على أولياء الأمور، وضع الأطفال في تحديات مناسبة لقدراتهم الخاصة، والحرص على مدحهم حال نجاحهم، مثل التفوق في رياضة معينة أو هواية فنية يتقنها.

احذر المواقف السلبية: يجب أن تحذر من الشجار مع الزوجة أمام الأطفال، أو مناقشة الخلافات أمامهم، لتجنب أن يكون الطفل انطوائيًا، وبالتالي سيكره نفسه ومظهره.

تعليم الطفل أن يصبح اجتماعياً: تكوين الصداقات الجيدة بالنسبة لطفل، يساعده على أن يكون طبيعيًا يتواصل مع المحيطين به في المدرسة، بالإضافة إلى أنه بتك الطريقة يتقبل شكله وصفاته بكل ما عليها من مميزات أو عيوب.

تعزيز الثقة بالنفس: يجب على الطفل أن يتقبل عيوبه، وذلك لتعزيز ثقته بنفسه وأن يتقبل العيوب كما الحال بالنسبة للميزات التي يحظى بها.