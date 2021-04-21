نصائح لتجنب احتباس السوائل في رمضان

المستقلة /- مع عدم انتظام أوقات الطعام بدخول شهر رمضان الكريم ، يكون الجسم أكثر عرضة لاحتباس المياه داخله. لذلك إليك نصائح تساعدك في التغلب على عملية الاحتباس هذه في أثناء الصيام:

– تقليل الملح

عليكِ عدم إضافة الملح في أثناء الطهي، والاكتفاء بوضعه على السفرة حسب حاجة كل فرد. أما في حالة الاستخدام، فالتزمي قدر الإمكان بتناول ما لا يزيد على 1500 ميلليغرام من الصوديوم يوميّا فقط، بل تجنبي الأجبان المملحة.

– الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على الكثير من: «السكر المعالج، والملح والزيوت»؛ الأمر الذي يتسبب في النهاية بإجهاد الكلى والكبد، وبالتالي احتباس السوائل بالجسم.

– تناول الفيتامينات

وعلى جانب الفيتامينات، يُمكنكِ اللجوء إلى فيتامين B5 «حمض البانتوثينيك»، والكالسيوم وفيتامين D؛ لمساعدة الجسم على إفراز السوائل الزائدة، يفضل تناول الفواكه الطازجة ومنتجات الألبان المنخفضة الدهون في نظامك الغذائي اليومي؛ حتى تشعري بنتيجة ملحوظة.

– شرب المياه

يساعدكِ تناول المياه بشكل منتظم في طرد المياه الزائدة في الجسم، إضافة إلى ذلك فهو يضمن عمل وظائف الجسم بشكل صحيح.

– التوت البري

بجانب احتوائه على مُضادّات الأكسدة، ومادة «الأربوتين» المُضادّة للبكتيريا، فهو مصدر طبيعي لإدرار البول ومساعد فعال في مكافحة احتباس السوائل بالجسم.