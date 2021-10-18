نصائح ذهبية للرجل الذي بلغ الأربعين..تعرف عليها

المستقلة /- يعد سن الأربعين بالنسبة للرجل سنًّا مهمّة باعتبارها تمثّل نقطة تحوّل من الشباب إلى الكهولة، ولا ينبغي للرجل الذي وصل للأربعين أو قارب من ذلك أن يحزن على فراق أيّام الشباب لأنّه يستطيع أن يتمتّع بشاب يدوم مدى العمر إذا هو التزم بقواعد صحيّة جيّدة وبنمط حياة سليم.

فالرجل الذي بلغ سن الأربعين يحتاج إلى نظام غذائيّ طبيعيّ يحافظ على مستوى الهرمونات الذكريّة ويحدّ من انخفاضها، فإذا اتّبع الرجل نظامًا غذائيًّا يضمّ أنواعًا من الأغذية الجيّدة فهذا كفيل بجعل جسمه يقاوم أعراض الشيخوخة، لذا ينصح الخبراء الرجل في هذه السنّ أن يلجأ إلى الأغذية الطبيعيّة ويبتعد عن المأكولات الجاهزة.

ومن الضروريّ للرجال في هذا العمر أن يفكّروا في أجسادهم كآلة، فكما أنّ الآلة تحتاج إلى الوقود لتابع عملها، كذلك الجسم له وقوده أيضًا، غير أنّ جسم الإنسان يحصل على وقوده من العادات الغذائيّة الطبيعيّة.

ويقدّم الخبراء مجموعة من النصائح الغذائيّة يفضّل أن يلتزم بها الرجل في سن الأربعين وما بعدها، من هذه النصائح..

1- اتّجه إلى أكل السمك: إذ إنّ أكل السلمون والأسماك الدسمة الأخرى يعمل عمله في مقاومة الشيخوخة، فالأوميجا التي في السمك تحافظ على صحّة القلب، وتحفّز نشاط الدماغ. وغنيّ عن الذكر أنّ السمك يعدّ من أفضل مصادر البروتين، لذا يجب على مَن يرغب بالتمتّع بصحّة جيّدة أن يجعله أساسًا من الأسس التي يقيم عليها نظامه الغذائيّ الطبيعيّ.

2- تستطيع أكل الكربوهيدرات ولكن بكميّة قليلة: إنّ القليل من الكربوهيدرات يتحوّل إلى طاقة تفيد في العمليّات التي يقوم بها الجسم، ممّا يجعلنا نحرق كميّات أكبر من السعرات الحراريّة، وتبقى هذه الكربوهيدرات وقتًا طويلًا في الجسم حتّى يتمّ هضمها وقبل أن تتحوّل إلى سكر بسيط يضاف إلى مجرى الدم.

3- اجعل لك حصصًا يوميّة من الفواكه والخضروات: إنّ أكل ثلاث إلى أربع حصص من الفواكه والخضروات يوميًّا يحمي من الأعراض المصاحبة للأمراض التي ترافق الشيخوخة، هذا فضلًا عن أنّ الفواكه والخضروات تعدّ مصدرًا كبيرًا من مصادر الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائيّة التي تسهم في تمتّع الجسم بالصحّة الأمثل.

4- فيتامين D والكالسيوم: إنّ هذين العنصرين مهمّين جدًّا للرجل بعد الأربعين، وذلك لأنّ كثافة العظام تبدأ بالانخفاض ممّا يسبب الكسور والتقوّس وغير ذلك من الأمراض، لذا يجب أن تحافظ على جسدك بإضافة هذين العنصرين إلى نظامك الغذائيّ، ويمكنك الحصول على الكالسيوم يوميًّا عبر كأس من الحليب أو قطعة من الجبن، كما يمكنك الحصول على فيتامين D بتعرّضك للشمس مدّة ثلاثين دقيقة يوميًّا.

5- تجنّب الملح: إنّ الملح يرفع ضغط الدم، ويسبّب أمراض القلب، ويؤدّي إلى احتباس السوائل في الجسم، وخاصة بعد الأربعين، لن نقول للرجل الأربعيني: اترك الملح نهائيًّا، ولكن استخدمه بكميّات قليلة.

6- تناول الفيتامينات: تعدّ الفيتامينات والمعادن عناصر ضروريّة جدًّا لمَن يريد أن يبقى محافظًا على شبابه، ويمكن للإنسان الحصول عليها من الأغذية الطبيعيّة أو عن طريق الأقراص متعدّدة الفيتامينات التي تُباع في الصيدليّات.

7- ابتعد عن الدهون الضارّة: الدهون خطيرة جدًّا للإنسان، إذ إنّها ترفع الكوليسترول وتسبّب السرطانات. وليست كلّ الدهون سواء حيث توجد في الطبيعة دهون مفيدة مثل الدهون التي تحتوي على أوميجا 3 والتي تكون مهمّة جدًّا في العمليّات الفيزيولوجيّة في جسم الإنسان، وبإمكانك أخذ هذه الدهون الجيّدة إذا أكلت الفول السودانيّ أو اللوز أو زيت الزيتون، ويفضّل ان تبتعد عن المعلّبات والأطعمة السريعة لتتجنّب السمنة.

8- حافظ على التمرينات الرياضيّة: يظهر الكرش للرجال في هذه السنّ بشكل واضح إذا هم انشغلوا بأعمالهم ولم ينتبهوا إلى امتداد محيط خصرهم وتدلّي بطونهم. إذ يرتبط ظهور الكرش في هذه السنّ بازدياد إنتاج هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتّر والضغط، بالإضافة إلى انخفاض هرمون التيستوسترون وهذا يؤدّي إلى إحداث السمنة، ولتجنّب ذلك ينبغي ما يأتي:

1- ممارسة التمرينات الرياضيّة لمدّة لا تقلّ عن ثلاثين دقيقة: إذ إنّ الرجال يحتاجون إلى تمرينات يوميّة على الأقلّ لمدّة نصف ساعة كي يحافظوا على صحّتهم، ومن شأن تلك التمرينات أن ترفع من صحّة القلب وأدائه وأن تقلل من التوتر والضغط. ثمّ إنّ التمرينات المعتدلة تعمل على إعادة التوازن للهرمونات الذكريّة بالإضافة إلى أنّها تخفّض من مستوى هرمونات التوتّر.

2- لا تخشَ من حمل الأوزان حين الرياضة: فقد أثبتت التجارب أنّ التدرّب بشكل روتينيّ على حمل الأوزان المعتدلة فعّال في زيادة عمليّات الأيض التي تزيد من حرق الدهون في الجسم، وبالتالي فإنّ ذلك سيؤدّي إلى تصغير حجم الخصر وإلى صحة الجسد وإلى ازدياد القدرة الجنسيّة.

نصائح ذهبيّة سريعة

– تناول وجبات صحيّة صغيرة.

– ابدأ بالمشي اليوميّ.

– زن نفسك مرّة واحدة كلّ 15 يومًا.

– مارس الرقص أو اللعب في النوادي الرياضيّة أو اليوغا أو أيّة رياضة من شأنها أن تخلّص جسدك من الوزن الزائد.

– حاول تغيير عاداتك الروتينيّة السيّئة واستبدلها بأخرى صحيّة.

– لا تلجأ إلى التهام الطعام بشكل كبير ولا تحاول عمل حميات قاسية تتجّه إلى الحرمان وابتغِ ما بين ذلك سبيلًا.