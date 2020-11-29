نصائح تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

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المستقلة /-كشفت وزارة الصحة والسكان، من خلال انفوجراف، عن 7 نصائح تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، منها علاج الحالات المرضية لارتفاع ضغط الدم والسكر مع تناول الأكل الصحى والابتعاد عن الدهون المشبعة وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.

وجاءت النصائح السبع كالتالى:

1. الوقاية أو علاج الحالات المرضية مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكر.

2. تناول الأكل الصحى وتقليل الدهون المشبعة والملح فى الطعام.

3. تحدث مع طبيبك حول وسائل الوقاية من أمراض القلب.

4. التشخيص والعلاج المبكر يحسن من أداء وظائف القلب.

5. الحفاظ على الوزن الصحى.

6. ممارسة الرياضة بانتظام.

7. الإقلاع عن التدخين.

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