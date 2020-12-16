نشامى.. أول محرك بحث أردني

المستقلة /- تحت شعار “آمن و موثوق” أعلنت مبادرة جدارا للعمل الاجتماعي عن أول محرك بحثي أردني باللغة العربية بتكنولوجيا ذكية، تحت اسم “نشامى”، يتم إطلاقه تجريبيا اعتبارا من الأربعاء 16 كانون أول 2020.

وتأتي الخطوة في إطار المحاولات لسد الفجوة والخلل في المحتوى المعرفي العربي على شبكة الإنترنت، إذ أن المحتوى الرقمي العربي لا يتجاوز حاليا 1٪.

وفي هذه المناسبة , قال السيد فرج العمري مؤسس مبادرة جدارا ” إن محرك البحث نشامى قد تم إنشاءه من أجل تهذيب المواقع الإلكترونية وحجب المسيء منها أو تلك التي تعصف بالقيم الأخلاقية بل والإنسانية أحياناً، وتحرض على العنف والجريمة والكراهية.

وأضاف أن “محرك البحث ” نشامى ” يأتي ليكون نواة مشروع معرفي نهضوي أردني يقدم المعرفة والمعلومة، ولاختيار المواقع الموثوقة واختيار اللائق منها ويراعي القيم والأعراف السائدة”.

تقنية “يا نشامى”

ويعطي المحرك البحثي الأردني الجديد للمستخدم إجابات أقل بـ100 مرة من محركات البحث المعروفة، من خلال تكنولوجيا معرفية مبنية على قواعد بيانات للمواقع الكعتمدة والموثوقة

وسيقوم ” نشامى” بإطلاق سلسلة من المواقع الخاصة به تحت اشراف مباشر من رئيس مبادرة جدارا ، ليسهم في بناء المعرفة، لا أن يكون مجرد “مصفاة” للمواقع العالمية، كما سيقدم خدمات خرائط عربية لا تستجدي غيرها من أجل الاعتراف بها أو بجغرافيتها وعروبتها.