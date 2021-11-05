نسرين سروري العربية  الوحيدة المكرمة في مهرجان moon life

المستقلة/- خطفت الإعلامية نسرين سروري ، أنظار الحضور في مهرجان moon life المقام بفندق كراون بلازا اسطنبول ، كونها العربية والخليجية الوحيدة التي تم اختيارها للمشاركة بهذا المهرجان ، لتحصد جائزة أفضل مؤثرة اجتماعية دولية وإعلامية لعام ٢٠٢١ على مستوى تركيا ، نظير ما قامت بتقديمه يوميا ، محتوى مكثفا على منصاتها الالكترونية.

وشكل حضور سروري علامة فارقة والأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وارتدت في الحفل فستان بتوقيع مصممة الأزياء البحرينية Alya touches، فيما رافقتها بحفل التتويج الإعلامية أسماء الشيخ .

كما شهد المهرجان حضورا مميزا من نجوم من مشاهير تركيا من فنانين وإعلاميين ومن أبرزهم  ‏: ‏‏Gülben Ergen, Şahan Gökbakar, Funda arar  ‏Ozan dolgulu , Özçivit,  Burak

واشتملت فقرات المهرجان أيضا على تكريم النجوم الأتراك والمشاهير ونخبة من الإعلاميين الأتراك  ، ويعتبر مهرجان moon life  الحدث السنوي الذي يقام في تركيا ، ويعد واحداً من أهم المهرجانات في العالم .

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نسرين سروري العربية  الوحيدة المكرمة في مهرجان moon life

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