نسب نجاح متدنية في نتائج السادس الابتدائي في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أظهرت نتائج الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي التي علنت مديرية تربية  ميسان نسب نجاح متدنية.

وأعلنت مديرية تربية ميسان عن الانتهاء من عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الابتدائي، في المحافظة.

ودعا اعلام التربية ادارات المدارس لاستلام نتائج الامتحانات من خلال المشرفين  وحسب القطاعات، مشيرا الى ان نسبة النجاح  متدنية جدا قياسا مع الأعوام السابقة.

من جانبه قال مدير مركز الفحص للدراسة الابتدائية محمد حمزة طه ان المشرفين الإداريين استلموا النتائج وسيوزوعونها على ادارات المدارس، ويمكن للتلاميذ استلامها عصر اليوم من اداراتهم .

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