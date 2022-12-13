نساء من اجل العدالة تقيم ورشة عمل بالشراكة مع حكومة كربلاء

نساء من اجل العدالة تقيم ورشة عمل بالشراكة مع حكومة كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. ذكرت منظمة نساء من اجل العدالة في محافظة كربلاء ، إن “المنظمة أقامت ورشة عمل لأطلاق مشروع (النساء اولاً ) بالشراكة مع الحكومة المحلية في المحافظة .

وقالت مسؤولة المنظمة زينب أحمد في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب انتهاء الورشة مساء الثلاثاء، إن “برنامج الورشة يأتي لتعزيز الخطة الوطنية العراقية تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولي المرقم ١٣٢٥ الخاص بالمرأة والسلام “.

وأوضحت إن ” البرنامج شمل على اقامة الدورات التدريبية والاستشارات بشكل مجاني لكافة الجهات المعنية بالنوع الاجتماعي ، والمعتمدين من الحكومة المحلية في المحافظة حول تعزيز ركائز خطة العراق منذ عام ( 2021 وحتى 2024 ) الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي “.

وأضافت كما ” شمل البرنامج توفير الحماية القانونية للنساء اللواتي بحاجة الى التمثيل القانوني امام المحاكم ودوائر الدولة “.

وأشارت الى إن محافظ كربلاء نصيف الخطابي شارك في الورشة اضافة الى عدد من نواب المحافظة كذلك رؤساء الاقضية والنواحي .