نساء من اجل العدالة تقيم ورشة عمل  بالشراكة مع حكومة كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. ذكرت منظمة نساء من اجل العدالة في محافظة كربلاء ، إن “المنظمة أقامت  ورشة عمل لأطلاق مشروع (النساء اولاً ) بالشراكة مع الحكومة المحلية في المحافظة .

وقالت مسؤولة المنظمة زينب أحمد في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب انتهاء الورشة مساء الثلاثاء، إن “برنامج  الورشة يأتي لتعزيز الخطة الوطنية العراقية تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولي المرقم ١٣٢٥ الخاص بالمرأة والسلام “.

وأوضحت إن  ” البرنامج شمل على  اقامة الدورات التدريبية والاستشارات بشكل مجاني لكافة الجهات المعنية بالنوع الاجتماعي ، والمعتمدين من الحكومة المحلية في المحافظة حول تعزيز ركائز خطة العراق منذ عام ( 2021  وحتى 2024 )  الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي “.

وأضافت كما ” شمل البرنامج توفير الحماية القانونية للنساء اللواتي بحاجة الى التمثيل القانوني امام المحاكم ودوائر الدولة “.

وأشارت الى إن محافظ كربلاء نصيف الخطابي شارك في الورشة اضافة الى عدد من نواب المحافظة كذلك رؤساء الاقضية والنواحي .

اقرأ المزيد
اخبار مصر

العثور على “كنز ذهبي” في مصر

اخر الاخبار

سيارة هيفاء وهبي الجديدة .. فخامة والكثير من المال

اخر الاخبار

بعد 13 عاما من الترقب .. غدا عرض فيلم “أفاتار 2”

اخر الاخبار

الصين تؤكد استقرار الوضع عند الحدود.. والهند تتهمها بمحاولة التغيير

اخبار الاردن

الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

اخر الاخبار

شاهد..الجزائرية كنزة مرسلي تدعو لراحة البال بأغنية “قافلة موبايلي”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نساء من اجل العدالة تقيم ورشة عمل  بالشراكة مع حكومة كربلاء

اخر الاخبار

سيارة هيفاء وهبي الجديدة .. فخامة والكثير من المال

اخر الاخبار

الصين تؤكد استقرار الوضع عند الحدود.. والهند تتهمها بمحاولة التغيير

اخبار الاردن

الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

اخر الاخبار

شاهد..الجزائرية كنزة مرسلي تدعو لراحة البال بأغنية “قافلة موبايلي”

اخر الاخبار

نيسان من العربية للسيارات تكشف عن “Z 2023” المعززة بالتقنيات الحديثة

اخر الاخبار

طبيب مغربي يستغل تواجده بقطر من أجل حملة توعوية للمشجعين

اخر الاخبار

طبيب مغربي يستغل تواجده بقطر من أجل حملة توعوية للمشجعين

اخر الاخبار

النزاهة تكشف عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق رئيس التقاعد السابق ومدير كي كارد

الاخبار

دولة القانون : الحلبوسي يقوم بأثارة الفتنة والملفات لتمسك بمنصبه

الاخبار

الشمري يتحدث عن الفوضى الاقتصادية التي يشهدها السوق العراقي

الاخبار

المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن موازنة عام 2023

الاخبار

الموسوي: نسبة التلوث البيئي في العراق بلغت 90%

الاخبار

اللجنة العليا تصدر مقترحا لاقامة مباراة ودية بين العراق والكويت على ملعب الميناء

اخر الاخبار

الركراكي قبل مواجهة فرنسا: نحن نحلم بالفوز بكأس العالم 2022

اخر الاخبار

هل يعود سيناريو 2018 من جديد ..الليلة؟

اخر الاخبار

تقارير صحيفة .. وفاة ثالث صحفي في مونديال 2022 بقطر