نزهة تنتهي بمفاجأة غيرت حياة هذين الزوجين

المستقلة /… نجح زوجان في تايلاند باقتحام عالم الأثرياء عقب نزهة رومانسية قاما بها على الشاطئ، عثرا خلالها على مادة ثمينة يبلغ ثمنها نحو 792 ألف دولار أميركي.

وأفادت وسائل إعلام تايلاندية بأن حياة الزوجين غيرا جوينغبون 31 عامًا، وزوجته مونروي 26 عامًا، تغيرت إلى الأبد، بعد هذه النزهة الرومانسية.

ولفتت إلى أنهما سافرا إلى منطقة فوكيت الساحلية لرؤية صديق والتنزه، وأثناء ذلك لاحظ الزوجان كتلة صفراء غريبة على الشاطئ.

وأوضحت أن الزوج من الأشخاص المولعين بمشاهدة الأفلام الوثائقية العلمية، ومن أحدها تعرف على المادة النفيسة التي عثر عليها.

وبيّنت أن المادة صلبة وشمعية الشكل، وتزن نحو 15 كيلوجراماً، لافتةً إلى أن “غيرا” أبلغ زوجته بما شاهده ونقل الاثنان المادة إلى غرفتهما في الفندق.

يشار إلى أن المادة التي عثر عليها تعتبر شبيهة بالعنبر، وهي عبارة عن إفراز نادر من الحيتان، ويمكن استخدامها في العطور. (النهاية)