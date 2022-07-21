نزالات “يو إف سي” تعود إلى أبوظبي

مواجهة مرتقبة لحسم لقب بطولة العالم للوزن الخفيف

المستقلة/- تعود نزالات “يو إف سي” إلى أبوظبي بمواجهة مرتقبة لحسم اللقب الشاغر لبطولة العالم للوزن الخفيف بين تشارلز أوليفيرا  وإسلام ماخاتشيف، وذلك يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتعتبر بطولة “يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف” الفعالية الأحدث التي تقام في العاصمة الإماراتية في إطار الشراكة التاريخية التي تجمع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة “يو إف سي” منذ العام 2019.

وبالتزامن مع نزالات “يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف”، تحتضن الإمارة فعاليات “أسبوع أبوظبي للتحدي” خلال الفترة من 17-23 أكتوبر 2022، والتي تتضمن برنامجاً حافلاً من تجارب وأنشطة الجمهور وحفلات موسيقية في جميع أرجاء العاصمة بالتعاون والشراكة مع فلاش للترفيه.

وسيتم طرح تذاكر النزال للبيع لعموم فئات المجتمع اعتباراً من يوم الجمعة 22 يوليو 2022، الساعة 1 ظهراً (بتوقيت الإمارات) على موقعي etihadarena.ae أو ticketmaster.ae. أما أعضاء نادي “يو إف سي فايت كلوب” فبإمكانهم شراء التذاكر مبكراً اعتباراً من يوم الخميس 21 يوليو الساعة 12 ظهراً (بتوقيت الإمارات)، وأولئك الذين سجلوا اهتمامهم بالفعالية مسبقاً فبإمكانهم شراء التذاكر اعتباراً من الساعة 1 ظهراً (بتوقيت الإمارات).

ويطمح النجم البرازيلي أوليفيرا (33 فوزاً – 8 هزائم – تعادل واحد) إلى استعادة اللقب الذي أحرزه في شهر مايو 2021 عقب انتصاره على مايكل تشاندلر في الجولة الثانية من نزالهما، قبل أن يُدافع عنه بنجاح أمام داستن بورييه بعدها بسبعة أشهر. وُجرّد أوليفيرا لاحقاً من لقبه بسبب فقدان الوزن، ولم يعُد مؤهلاً لاستعادته رغم فوزه بالإخضاع في الجولة الأولى على جاستن غيثي خلال شهر مايو الماضي، مؤكداً صدارته لتصنيف الوزن الخفيف، ومُعززاً سجّل انتصاراته القياسية ببطولات “يو إف سي” كصاحب أكبر رصيد من الضربات القاضية (19) وأكثر حركات الإخضاع (16). ويضع أوليفيرا نصب عينيه استعادة لقبه المفقود خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية.

من جانبه، يحظى ماخاتشيف (22 فوزاً وهزيمة واحدة)، وهو من مدينة محج قلعة الداغستانية، بشعبية كبيرة في أبوظبي، بعد نزاليه ضد ديفي راموس ودان هوكر عامي 2019 و2021 في العاصمة الإماراتية. وواصل ماخاتشيف، الذي تدرب على يد فريق نور محمدودف الشهير، سلسلة اللاهزيمة محققاً انتصاره العاشر على التوالي، بفوزه على بوبي جرين في الجولة الأولى من نزاله الأخير. ويمتلك ماخاتشيف، الموهوب في القتال الأرضي، في رصيده 10 انتصارات بالإخضاع، ويطمح إلى إضافة أوليفيرا إلى قائمته المظفرة، وإحراز لقب الوزن الخفيف أمام جمهوره الكبير في أبوظبي.

وتتضمن بطاقة “يو إف سي 280: عددا من المنافسات الحامية التي تجمع بلال محمد المصنف خامسا في فئة وزن الوسط،  مع المصنف تاسعا شون برادي. ويقدم محمد أخيرا أفضل أداء له طوال مسيرته مع الـUFC، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة في آخر 8 نزالات خاضها، ليحقق انتصارات مدوية على فيسنتي لوك وستيفن طومسون وديميان مايا. ويتطلع بلال محمد إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوز ومركز متقدم جديد في التصنيف.  أما برادي الذي يقدم هو الآخر أداء قويا في النزالات الماضية، وتفوقه على مايكل كييزا وجيك ماثيوز وكيستيان أغيليرا فإنه يتطلع بقوة إلى تبوء موقع متقدم في التصنيف بين الخمسة الأوائل للمرة الأولى.

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