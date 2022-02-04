نزاع عشائري جديد في ميسان يتسبب بمقتل واصابة شخصين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افاد مصدر طبي، مساء الخميس، بمقتل مواطن وأصابة آخر بجروح نقل على إثرها لمستشفى الشهيد الصدر في ميسان إثر اندلاع نزاع عشائري في ناحية العزير جنوب ميسان.

وذكر المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن النزاع العشائري جرى في وقت سابق وأن ذوي المواطن المصاب أبلغوا القوات الأمنية بوجود أشخاص يحاولون قتل ولدهم أثناء رقوده في المستشفى مما دفع القوات الأمنية إلى تعزيز الحراسة على المستشفى المذكور أعلاه.

وأضاف أن القوات الأمنية توجهت لمكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا ولاتزال تلاحق مفتعلي النزاع دون ذكر تفاصيل أكثر.