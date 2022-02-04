نزاع عشائري جديد في ميسان يتسبب بمقتل واصابة شخصين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افاد مصدر طبي، مساء الخميس، بمقتل مواطن وأصابة  آخر بجروح نقل على إثرها لمستشفى الشهيد الصدر في ميسان إثر اندلاع نزاع عشائري في ناحية العزير جنوب ميسان.

وذكر المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن النزاع العشائري جرى في وقت سابق وأن ذوي المواطن المصاب أبلغوا القوات الأمنية بوجود أشخاص يحاولون قتل ولدهم أثناء رقوده في المستشفى مما دفع القوات الأمنية إلى تعزيز الحراسة على المستشفى المذكور أعلاه.

وأضاف أن القوات الأمنية توجهت لمكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا ولاتزال تلاحق مفتعلي النزاع دون ذكر تفاصيل أكثر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جيل كامل يواجه خطر الضياع: الآثار المدمرة لجائحة كورونا

اخر الاخبار

أزمة أمنية جديدة في المنطقة.. هل تملك فاغنر مفاتيح الحل؟

اخبار العراق

نزاع عشائري جديد في ميسان يتسبب بمقتل واصابة شخصين

اخبار العراق

فريق طبي في ميسان يجري عملية  الاولى من نوعها بالمحافظة

اخر الاخبار

“فيك الخير” تجمع المغربي عصام حميش باللبناني سعد رمضان

اخر الاخبار

اتلتيك بلباو يتاهل الى نصف نهائي كاس ملك اسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد

اخبار مصر

تأهل مصر لنهائي امم افريقيا بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح

اخبار مصر

تأهل مصر لنهائي امم افريقيا بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح

اخبار العراق

سياسي كردي ينتقد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

نائب : الطريق اصبح مغلقا امام التحالف مابين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية

اخبار العراق

العراق ومصر يوقعات مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والعلاقات المصرفية

اخر الاخبار

طبيب مغربي يؤكد.. الخصوبة والقدرة الجنسية للرجل تتأثران عند الإصابة بـ كورونا

اخر الاخبار

اخصائي يحذر.. تناول بعض أنواع الأدوية بصورة غير صحيحة يؤدي الى نقص المغنيسيوم

اخر الاخبار

البنك المركزي العراقي يؤكد عدم وجود تغيير على سعر صرف الدولار

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يعلن عن فائدة نسبة الودائع الثابتة للمواطنين

الاخبار

غوغل تعلن عن Google Pixel Watch في هذا الموعد

اخر الاخبار

راضي ‏شنيشل يحدد شرطاً لقيادة المنتخب العراقي