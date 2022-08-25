ندوة في كربلاء لمناقشة (بناء ارضية الحماية الاجتماعية في العراق )

المستقلة / علي النصر الله / ..  اقامت مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام في كربلاء ، ندوة نقاشية بحضور ممثلية منظمة العمل الدولية حول التحول الديموغرافي وسبل إصلاح الحماية الاجتماعية في العراق تحت شعار ( نحو بناء ارضية الحماية الاجتماعية في العراق ) .

وقال نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، عقب مشاركته الندوة ،  استرجعنا “مبالغ من غير المستحقين مما تحايلوا على القانون ، وتحويل رواتبهم الى عوائل مستحقة لتحقيق العدالة “.

وأوضح  إن “دعم الحكومة المحلية لدوائر الرعاية الاجتماعية في المحافظة أحدث تطورا من إجراءاتها وفق المنظور العلمي والبحثي ، بالشكل الذي جعل عملها يستوعب جميع ممن يشمل بقانون الرعاية ولجميع مفاصلها “.

وأشار الى إن “دوائر الرعاية  في المحافظة ، متابعة من قبلنا شخصيا من خلال الزيارات الدورية المستمرة واللقاء المباشر مع المراجعين للتعرف على مشاكلهم ومعاناتهم ،  كما نستمع لهم في طرح الأفكار والرؤى في إنعاش العمل وهو أن نجعل المواطن شريك في اتخاذ القرار “.

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