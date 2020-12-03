ندوة دولية افتراضية لدعم  إستراتيجية العراق في مكافحة التطرّف

المستقلة.. برعاية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الهولندية والمعهد العراقي ( منظمة مجتمع مدني)، عقدت، اليوم الخميس، ندوة دولية افتراضية، لمناقشة تنفيذ إستراتيجية مكافحة التطرّف العنيف، التي أعدتها الحكومة العراقية، بمشاركة إقليمية ودولية.

وافتتح الندوة، مدير مركز تميّز التابع لمستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي، وسفير مملكة هولندا المعتمد في بغداد، ميشيل رينتنار، و هوب مينرفوس، الممثل الخاص لمملكة هولندا حول مكافحة الإرهاب .

وتضمنت الندوة جلستين حواريتين، الأولى برئاسة رند الرحيم، سفير سابق، والتي أكدت أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة التطرّف وبناء الشراكة المؤسساتية بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

وشهدت الجلسة الأولى تقديم إيجاز من فريق متابعة وتنفيذ الإستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، ومن حكومة إقليم كردستان عن تجربة مكافحة التطرّف العنيف في الإقليم، وإيجاز آخر من قبل المنسق الوطني لمنع التطرّف العنيف في لبنان، وتجربتهم في مكافحة التطرّف العنيف .

وترأس الجلسة الثانية جون فان دير، المنسق الإقليمي لمكافحة التطرّف ومكافحة الإرهاب في الخارجية الهولندية، وتم تقديم إيجاز هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ( دور وسائل الإعلام في دعم وتنفيذ إستراتيجية مكافحة التطرّف العنيف المؤدي للإرهاب )، كما قدمت السيدة براندون اولوفس، من المركز التدريبي الاذاعي الهولندي ايجازا بعنوان (كيفية تشجيع وسائل الإعلام على الترويج للاعتدال والتعايش السلمي ).

و أوجزت السيدة فرانشيسكا سيبراتشي، موضوع،( بناء القدرات على الصمود أمام التطرّف العنيف والتوظيف عبر الانترنت من خلال مهارات التفكير النقدي (.

وخرجت الندوة الدولية بتوصيات مهمة لدعم العراق في تنفيذ إستراتيجية مكافحة التطرّف العنيف المؤدي للإرهاب، من خلال بناء شراكات وتواصل وتبادل الخبرات وتشكيل جهود مشتركة لإنجاز ذلك .