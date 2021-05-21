ندوة حوارية عن تعزيز آليات التضامن العالمي الإعلامية مع القضية الفلسطينية

المستقلة/- نظمت جمعية العلاقات العامة العراقية،مساء امس الخميس، ندوة حوارية بعنوان (القضية الفلسطينية وتعزيز آليات التضامن العالمي إعلامياً) في مقر الجمعية بحضور عدد من الأساتيذ والباحثين.

وهدفت الندوة التي قدمها ابراهيم العبادي، إلى مناقشة أهم تطورات القضية وأنعكاساتها من طريق تقانة الاتصال الرقمية لأنسنة الصراع الحالي، وتسويق صورة ذهنية إلى الرأي العام العالمي لتعزيز مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن كشف أسباب القمع وتمركز وسائل الإعلام وإدراك النخبة لإستقلالية واحترافية صناعة الخطاب الإعلامي، لمواجهة تحديات النظم الاستبدادية وإدماج القيم الديمقراطية في بلدان المنطقة.

و اشار المحاضر إلى تشخيص خطوات الاعتماد على إعلام المواطن ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، من اجل استقطاب الإعلام الدولي الحقيقي وتخفيف سطوة سيطرة رؤوس الأموال في هذا المجال، وتجسيد المصداقية والاحترافية والموضوعية، وكذلك توافر استراتيجية الترويج الإعلامي لحملات التضامن العالمي.

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