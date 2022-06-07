ندوة : الحرب الاوكرانيا انعكاس للاعتراض على الكونية الاحادية

المستقلة/- عقدت الأمانة العامة من خلال إدارة الشؤون الثقافية في منظمة التعاون الإسلامي، ندوة ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية والذي يتزامن سنويا في الحادي والعشرين من شهر آيار/مايو. وجاءت الندوة التي التأمت اليوم الثلاثاء 7 حزيران/يونيو 2022، ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تقيمها المنظمة في مقرها بجدة.

وألقى الكاتب والباحث الموريتاني الدكتور عبد الله السيد ولد أباه محاضرة بعنوان: “الكونية والتنوع الثقافي: في مفهوم المشترك الإنساني” تمحورت حول عدة محاور أبرزها الحداثة كمشروع كوني ضمن المقومات النظرية المفهومية، بالإضافة إلى محور حداثة أو حداثات، في مفهوم التعددية الثقافية، وتناول المحور الثالث: (الإنسانية الكونية ضمن الهويات والمشترك).

وقال ولد أباه إن إشكالية التنوع تعود إلى القرن الثامن العشر حيث برزت في ذلك الوقت مشكلة الهوية أو أساس الحداثة من خلال إدراك الإنسان لوعية بذاته.

وفي هذا السياق، أشار المحاضر إلى أن ما يجري على الساحة الدولية حاليا من صراعات وحروب كما يجري الآن في الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو انعكاس للخلفيات الفكرية للحركة الاعتراضية على الكونية الأحادية التي عكست السيطرة الغربية على العالم، ووحدة النظام الغربي.

وأضاف أن شعار الحوار بين الحضارات كمصدر للتنوع الثقافي وحقوقه، قد أفضى إلى مأزق كبير جدا بسبب إساءة فهمه باعتباره يعكس التجاور ولا يركز على التمازج، كما يرسخ الانفصال بين هويات منفصلة ومتمايزة لا شيء يجمع بينها وهو ما يؤسس بحسب الدكتور عبد الله للقطيعة بين دوائر الإنسانية وما قد يؤدي إلى تأجيج الصراع على عكس ما ترجوه هذه النماذج من حوار الحضارات.

وشدد ولد أباه على أن الديانات التوحيدية تساهم في تكريس هذا الخطاب المشترك، لكنه أكد أن هذ الفكرة لا يجب أن تأخذ في الاعتبار الخلط بين الديانات بل اعتماد تميزها عن بعضها وإن اشتركت في مشتركات إنسانية جامعة، على أن تؤخذ كل على حدة.

يذكر أن الدكتور عبد الله السيد ولد أباه حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، وهو أستاذ الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة نواكشوط في موريتانيا، إضافة إلى عمله أستاذا زائرا في جامعات عربية ودولية وله مجموعة من المقالات والدراسات والبحوث المنشورة في عدد من الصحف والمجلات.