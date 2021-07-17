نداء شرارة تغني لفلسطين (الوعد والميعاد )..فيديو

المستقلة/- ” إلنا ميعاد ” فيديو كليب جديد من إنتاج تلفزيون فلسطيني، أداء النجمة نداء شرارة، وكلمات عمر ساري، وألحان محمد بشّار وتوزيع خالد مصطفى.

جاء هذا الإنتاج الفني ليُجسّد بكلماته وألحانه صوراً لحب الأرض والوفاء لها ولعمق القضية الفلسطينية، ووحدة الصف الفلسطيني والعربي خلال العدوان الأخير الذي واجهته كافة الأراضي الفلسطينية، فالميعاد مع حرية فلسطين وعد الحق.

في لقاء خاص أجرته قناة فلسطيني مع الفنانة نداء شرارة قالت :” هذا العمل يحمل رسالة جميلة تُظهر المحبة والترابط التي شهدناها خلال الأحداث الأخيرة في فلسطين، وتعاطف العالم مع القضية الفلسطينية”.

وأضافت :” أنا سعيدة جداً وفخورة جداً بهذا العمل الرائع، فهو يُمثّل جزءً بسيطاً من محبتي لفلسطين ومن دعمي لها ولقضيتها العادلة، لذا أتمنى وكلي ثقة بأنه سينال إعجاب الناس، لأننا أنتجناه بُحبنا وانتمائنا لأرض فلسطين وقضيتها وشعبها”.

وعن دور الفن في دعم القضية الفلسطينية أشارت شرارة إلى أهمية دور الفن والفنان في مساندة القضية الفلسطينية كونها قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وقضية شرف وعزة للأمة العربية وقالت :” من الواجب علينا نحن كفنانين أن نغني للقضية الفلسطينية لأن فلسطين تحيا فينا، فهي جزء منا ومن عروبتنا”.

وتابعت :” أنا كفنانة أردنية أعتز وأفتخر بأن أغني لفلسطين لأن الأردن وفلسطين وطنٌ واحد، وكلانا شعبٌ واحدهكذا تربينا وتعلّمنا وعلى هذا الأساس نشأنا وكبرنا”، مضيفةً :” سأتغنّى بفلسطين وسأغني لقضيتها ولحقها بالحب والسلام والحرية “.

وعن تجربة التعاون مع تلفزيون فلسطيني قالت شرارة :” كان تعاوني مع تلفزيون فلسطيني أكثر من رائع فهذه ليست المرة الأولى التي أعمل معهم، حيث أنتجنا من قبل أعمالاً حازت على إعجاب الجماهير”.

وأضافت :” أحيي تلفزيون فلسطيني وأتقدم بجزيل الشكر والحب والتقدير لكل الكادر المميز فيه على الإنتاجات الرائعة والفن الجميل والمحترم الذي يُقدّمونه، فهم يعكسون الرسالة الحقيقية للفن الراقي ولحب الأوطان والحفاظ على التراث”.

ومن جهته قال مدير تلفزيون فلسطيني هشام جابر:” إلنا ميعاد تتحدث عن الموعد مع حرية فلسطين، من خلال وحدة الكل الفلسطيني الذي هب في الأحداث الأخيرة التي طالت كافة بقاع الوطن”.

وأضاف:” هذه هي الأغنية الثانية التي نتشاركها مع الفنانة نداء شرارة، فهي فنانة عربية أردنية متمكنة وذات إحساس عال وجمهور عريض، كما وأن لها ارتباطاً كبيراً بفلسطين، كل هذه المُعطيات جعلتها نجمة تُضيء في سماء الأغنية الفلسطينية”.

وتابع جابر:” نحن دائماً نسعى إلى تطويع الفن وتوجيه الفنانين والتعاون معهم لتبقى فلسطين وقضيتها حاضرة في أعمالهم، فنحن في تلفزيون فلسطيني بمثابة حاضنة لأهل الفن الراغبين في دعم قضيتنا الفلسطينية”.

وأكد مواكبة تلفزيون فلسطيني للأحداث في أرض فلسطين ومسؤوليته اتجاه القضية الفلسطينية بما يمتلكه من وسائل فنية متاحة عبر نجوم الفن في فلسطين و الوطن العربي، ففلسطيني شاشة فنية تُعنى بالتراث والفن الموجّه لفلسطين قضيةً وإنساناً.