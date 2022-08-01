نخب إعلامية وثقافية تدعو للحفاظ على السلم الأهلي والابتعاد عن التصعيد

نخب إعلامية وثقافية تدعو للحفاظ على السلم الأهلي والابتعاد عن التصعيد

المستقلة/- دعا (تحالف حرية الإعلام) الذي يضم عدد من النخب الإعلامية والثقافية العراقية الى الحفاظ على السلم الأهلي والابتعاد عن التصعيد في الخطابات والبيانات.

وقال التحالف في بيان أصدره اليوم ووقع عليه اكثر من 100 صحفي ومثقف عراقي “نَحنُ نُخَب إعلامية وَثَقافية من جَميعِ فِئاتِ المُجتَمَع ولكل مناطقِ العِراق، من كُردِستان شمالاً حَتى البَصرة جُنوباً. نُطالب الكُتَل السِياسية الحفاظ على السلمِ الأهلي، وَتغليب لُغةَ الحِوار الوَطني الشّامِل”.

ودعا البيان زُعَماء الكُتّل السِياسية إلى “الابتعاد عن التصعيدِ في الخطاباتِ والبياناتِ، وتغليبِ لُغةَ الحوارِ الهادف الجاد، والتعاطي مع الدستور العراقي والثوابت الوطنية، والتفاوض لحل كل الأزمات والمشاكل وتجنيب البلاد والعباد شر الفتن”.

كما دعا الى “حِمايةِ المُجتمع والسَعي الجاد نَحو تَحقيقِ بيئة آمنة مُستقرةً بعيدةً كل البعد عن الخلافات السياسية”.

وأكدت النُخب الإعلامية والثقافية الموقعة على البيان ضرورة ابتعاد الوسائل الإعلامية كافة عن “تاجيج وإثارةِ الفتن و الخطاب الاعلامي المتشنج والالتزام بأخلاقياتِ العَمَل الإعلامي الرَصين”.

وتضمنت قائمة الموقعين حتى اعداد الخبر :

١- ابراهيم السراج – ٢- فليح حسن الجواري-٣- علي العبودي-٤- علاء العزاوي -٥- علي الدراجي-٦- صلاح الزبيدي-٧- -عبد الرزاق العلي-٨- عبدالرزاق السلطاني-٩- احمد الساير-١٠- الصحفي عباس العيداني-١١- قيس بن نوري-١٢- عمار العبودي

١٣- ئامانج خليل . رئيس تحرير موقع مايك الإعلامية-١٤- نبز رشاد.صحفي اربيل-١٥- طارق فاتح . رئيس تحرير صحيفة هاولاتي-

١٦- كامل الكعبي-١٧- حسام مناف -١٨- محمود داود سلمان -١٩- سوران داودي -٢٠- سعيد ياسين موسى -٢١- د.عبدالله زنگنه-٢٢- ابراهيم الزيادي-٢٣- عادل فاخر-٢٤- فراس الحمداني/ كركوك-٢٥- صباح عبدالرحمن-٢٦- انعام عطيوي-٢٧- محمد عبد الجبار الشبوط-٢٨- سيف المالكي-٢٩- د.نزار السامرائي-٣٠- د.نادية الجدوع-٣١- المحسن الحمداني-٣٢- فائق يزيدي-السليمانية -٣٣- مها البياتي-٣٤ – عزيز الخيكاني-٣٥ – وسام الملا-٣٦- محمد فاضل الخفاجي-٣٧ عبدالوهاب جبار-٣٨ – حيدر الموسوي-٣٩-محمد الخالدي-٤٠_ علي الخياط-٤١- د.محمد ساهي-٤٢_طارق الاعسم-٤٣- وسام العزاوي-٤٤-, ابراهيم حديده قاسو-٤٥- الشيخ قاسم جمعه الحلفي-٤٦-شهاب احمد-٤٧- خالد طالب-٤٨- إسراء خالد-٤٩- باقر الحداد-٥٠- هادي العنبكي

٥١- هندرين مكي-٥٢- الناشط قاسم الساعدي-٥٣-جواد كاظم الخفاجي-٥٤ – أشواق قاسم محسن-٥٥ – خيرية حبيب-٥٦ – رحمن غريب-٥٧_ابراهيم الحداد-٥٨_ أسعد خضير الطائي-٥٩ – احمد الدليمي-٦٠_ محمد صلاح تركي-٦١_ كاظم حميد-الحسيني-٦٢_شيماء عبد الوهاب عبد الحسن الخالدي-٦٣_ سعاد حسن الجوهري-٦٤_ وفاء البياتي-٦٥_ حنان مهدي-٦٦- موفق محمد CNN-٦٧- الإعلامي صباح الطائي-٦٨- كاظم حسين-٦٩-ريا منعم كاظم-٧٠_سعد الركابي-٧١-سىاب صلاح سلمان

٧٢-سراب صلاح التميمي-٧٣_علي الحبيب-٧٤_ احمد مرجان-٧٥_ جعفر مصدق-٧٦_ عدنان جبار القريشي-٧٧- عمر عريم-٧٨ – المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي-٧٩ – المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية-٨٠ – خلية الإعلام الأمني-٨١- قناة المسرى-٨٢- سعد معن-٨٣ – قناة السومرية-٨٤ – قناة العراقية الإخبارية-٨٥ – قناة الرابعة-٨٦ – قناة دجلة الفضائية-٨٧- قناة الفلوجة-٨٨- قناة ديوان الفضائية-٨٩ – هنابغداد-٩٠- قناة الرشيد الفضائية-٩١- قناة العربية-٩٢- قناة الجزيرة-٩٣ – سكاي نيوز-٩٤ – بي بي سي العربية-٩٥ – فرانس برس بالعربية-٩٦ – قناة اي نيوز-٩٧ – قناة سامراء الفضائية-٩٨ – ماجد سليم-٩٩- نصير العوام-١٠٠- سحر عباس جميل-١٠١- هيفاء الحسيني-١٠٢ – منى سامي-١٠٣- د. جاسم السلطاني-١٠٤ – محمد ثجيل العطواني-١٠٥ – هيثم الجاسم-١٠٦ – حيدر سلطان-١٠٧- بيداء الربيعي-١٠٨ – اسعد كاظم-١٠٩ – حسن الشمري-١١٠- اواز سليم عبدالله-١١١- سعد شاتي-١١٢- محسن البهادلي-١١٣- واثق الجابري-١١٤- طه حسين-١١٥- ضياء حاتم-١١٦- سمير ياس دهش العبيدي-١١٧ – فراس القيسي-١١٨ – علي صالح الحلو-١١٩ – محمد حسين العبوسي-١٢٠ – سهيل ال حويش-١٢١- حيدر سلطان-١٢٢ – نيران حميد-١٢٣- د. حيدر سلمان-١٢٤- د. هەژار محمد جلال-١٢٥- الاعلامية آمال حميد الشويلي-١٢٦- هناء الجبوري-١٢٧_ زينب صافي عباس-١٢٨_ أسيل عبد الجبار الربيعي