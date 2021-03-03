نجوم “طاش ما طاش” يتبادلون رسائل مؤثرة.. ما القصه

المستقلة /- نشر الفنان عبدالله السدحان، رسالة عتاب إلى الفنان ناصر القصبي، مرفقة بأغنية مؤثرة للفنان راشد الماجد من مسلسل «العاصوف» تقول كلماتها “كلش تغير وانقلب، وماعاد نشبه نفسنا”، وتضمن الفيديو لقطات من أعمالهما القديمة.

وقال “السدحان”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” والله ثم و الله أني أحبك ، و “هذي” رسالة عتاب قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك”.

وجاءت رسالة العتاب التي تلقاها “السدحان” من “القصبي” عبر مقطع فيديو، بعد أكثر من 10 سنوات من انفصالهما الفني، حيث أنهما قد تشاركا التمثيل في المسلسل الكوميدي “طاش ما طاش”.

القصبي بدوره لم يرد على رسالة السدحان حتى توقيت كتابة هذه السطور، وعلل بعض المتابعين ذلك بعدم نشاطه مؤخراً على “تويتر”، حيث يعتقدون بأنه مازال لم ير تغريدة السدحان بعد، آملين أن يتم الصلح بين النجمين الكبيرين في أقرب وقت.

تفاصيل الخلاف

وكانت علاقة الثنائي، القصبي والسدحان، قد مرت بمنعطفات كثيرة وصلت مؤخراً إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية انفصال نجمي الدراما السعودية، حيث طلب القصبي من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما ودياً وعدم التصعيد للقضاء، إلا أن السدحان كان يبدي امتعاضه من الفكرة أو بالأحرى كان يبحث عن حلول تمنع الانفصال، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائياً.

ويعد ناصر القصبي وعبدالله السدحان من أكثر النجوم تأثيراً في المجتمع السعودي، فقد ارتبطا فنياً منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدَّما سوياً عديداً من الأعمال الدرامية، منها “أيام لا تنسى”، و”عودة عصويد”، و”كلنا عيال قرية”، و”طاش ما طاش” بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني، كما عملا سوياً في المسرح، وقدَّما مسرحيات، منها “حمود ومحيميد”، و”تحت الكرسي”، إضافة إلى شراكتهما التجارية في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي لسنوات طويلة.

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