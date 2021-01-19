نجوم الفن ينعون والدة الفنان راشد الماجد

المستقلة/ منى شعلان / حرص عدد من النجوم على نعي والدة الفنان السعودي راشد الماجد، والتي رحلت عن عالمنا مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

حيث كتب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيثة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: “أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد فى وفاة والدته رحمها الله”.

وكتبت الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: “خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته، الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها.

ونعاها الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، في تغريدة عبر حسابه الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “خالص التعازي والمواساة لأخي الفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته رحمها الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال الفنان السعودي رابح صقر: “أعزي أخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، عظّم الله أجرك يا أخوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بينما كتب سالم الهندي، مدير شركة “روتانا”، في نعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “أتقدم بإسمى وباسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لأخي الفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله (والدته)، وتعازينا لأسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها بجنات النعيم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.