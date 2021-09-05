نجم المنتخب الكوري الجنوبي يؤكد.. اداء المنتخب العراقي كان منطقياً

المستقلة/-أكد نجم المنتخب الكوري الجنوبي سون هيون مين، أن اداء المنتخب العراقي كان منطقياً، فيما جدد قناعته بأن الأخير عمل على إضاعة الوقت.

مين وخلال مؤتمر صحفي قبيل مواجهة لبنان، اليوم الاحد، رد على تصريحات المدرب العراقي أدفوكات حول اهدار الوقت، قائلا: “لم اغير رأيي بخصوص تضييع الوقت من قبل لاعبي المنتخب العراقي.. لكني لم أقل ذلك لإثارة قضية، لقد قلت فقط ما شعرت به”.

وأضاف أن “الطريقة التي لعب بها المنتخب العراقي كانت منطقية، كونهم يعلمون انه من الصعب التغلب على كوريا، لذلك كانوا يطمحون للتعادل وانا احترم ذلك”.

وتابع سون، ان “احد اللاعبين العراقيين أخبرني الكثير من الأشياء أثناء اختبار المنشطات، ولكن لم افهم ما قاله”.

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