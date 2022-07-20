نجمة مشهورة “تتمنى الموت لنفسها وعائلتها” لسبب صادم

المستقلة /- من خلال​ فيديو مدته 7 دقائق، كشفت نجمة التلفزيون الواقعي ​لويز تومسون، عن العام الصعب الذي مرت به، حيث أنها وصلت للموت مرتين، وما زالت تتلقى العلاج من اضطراب ما بعد الصدمة وقلق ما بعد الولادة.

و​تحدثت لويز، تفاصيل توقف دماغها نتيجة الموت مرتين تقريبًا أثناء الولادة، ما أدى إلى دخولها في حالة من الاكتئاب، واعترفت بأنها كانت تأمل في أن تصطدم طائرة بالمنزل وتمحيهم، ويموتون جميعا، لأن وحسب تعبيرها سيكون الموت أسهل طريقة للخروج من الألم والمعاناة.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع، قد نشرت هذا الفيديو بعد عودتها من المستشفى، وطمأنت متابعيها أنها في المنزل مع شريكها وابنهما، وقالت: “أنا هنا، عدت إلى المنزل، أتناول الكثير من الأدوية”، وكشفت انه أعيد إدخالها إلى المستشفى بعد يومين من إزالة جزء من أمعاءها وتحويل مساره من خلال معدتها.

وتفاعل المتابعون مع فيديو لويز بشكل كبير، وانهالت التعليقات الداعمة لها مؤكدين انها ستتجاوز هذه اللحظات الصعبة وتعود لحياتها الطبيعية وسط عائلتها، مشددين على ان الكثير من النساء يتعرضن لمثل هذه الظروف ثم تعود حياتهن كما السابق مع العلاج وارادة الحياة.

لويز طومسون: عارضة أزياء بريطانية وشخصية تلفزيونية ونجمة واقعية تشتهر بأدائها في برنامج الواقع صنع في تشيلسي”، كما يظهر شقيقها سام معها في البرنامج، كانت مدمنة على الكحول، حتى التقت بصديقها الحالي، ريان ليبي، ومدربها الشخصي، الذي كان له دور فعال في تحويل حياتها للأفضل.