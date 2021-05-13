نجمة سعودية جديدة .. ريّانه تطلق أغنيتها الأولى

المستقلة/- ريّانه، فنانة شابة من المملكة العربية السعودية، تبدأ مشوارها مع الغناء بأغنيتها الأولى “إنت السبب” التي لحّنها لها الفنان رامي جمال. ليقدّمها لها كباكورة أعمالها ومنها تكون لها شخصيتها الغنائية الشبابية.

وريّانه، فنانة شابة من مدينة جدّة، عمرها 22 ربيعاً، مليئة بالطموح، وموهوبة شجّعها واكتشفها وآمن بموهبتها المنتج ورجل الأعمال حمزه ناصر. وهو بدأ رهانه عليها، عندما سمعها تغنّي أغاني الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ووجد لديها الموهبة والإحساس، وكل المؤهلات لتكون صوت الشباب الغنائي.

بدأت ريّانه تختار مجموعة أغنياتها الأولى، التي ستطلقها بعد الأغنية الأولى، ليسمعها الجمهور قريباً وتباعاً، ولتحجز لصوتها وشخصيتها مكاناً بين الفنانين الشباب. بالمقابل، سيتولّى إدارة الشركة المنتجة “فور أم” ، المنتج الشاب حمزة ياسين وهو صاحب الخبرة في عالم الإنتاج الفني والموسيقي.

و تولّى الفنان الخبير ومدرّب الأصوات المتخصّص ومدرّب كبار نجوم الغناء في لبنان والعالم العربي طوني البايع، تدريبها على الغناء الصحيح لتستطيع استخدام أجمل فيها من أداء وإحساس وطواعية في الصوت. وهي مستمرّة بدروس التدريب الصوتي،وبشكل دائم كما كل الفنانات المحترفات.

ريّانه، لاقت الكثير من التشجيع من كبار الفنان المخضرمين، ونالت شهادات إعجاب ثمينة من الفنان الكبير حسين الجسمي، الذي علّق على أدائها لأغنيته “سرّ السعادة” بصوتها، فكتب لها معلّقاً “أبدعتي الله يحفظك”. وهي تعتبر هذه العبارة، بمثابة شهادة من فنان كبيرتحبّه وتحب فنّه وصوته وتعرف حجم خبرته الكبيرة.

أما النجم العربي وليد توفيق، فقد عبّر لها عن إعجابه بصوتها وتمنّى لها النجاح الذي تستحقه، واعتبرها فنانة تستحق أن تمثّل جيلها، ونصحها بأن تقدّم الأعمال الجميلة والتي تحافظ على المستوى الفني، لتستحق التقدير.

بدوره الفنان ونجم الشباب تامر حسني، أعاد نشر أغنيته “تتر مسلسل نسل الأغراب” بصوتها على صفحته، بعدما سجلتها ونشرتها على صفحتها على إنستاغرام، معتبراً أنها أدتها بشكل جميل.

أما الفنان رامي جمال الذي قدّم لها أولى أغنياتها “إنت السبب” من ألحانه وكلمات أحمد المالكي وتوزيع وسام عبد المنعم، قال :”ريّانه صوت جميل، وشخصية جميلة، وهي ستحقّق النجاح الذي تتمناه، أولاً لأنها موهوبة، وثانياً لأنها ملتزمة بعملها، وثالثاً لأنها عندها شغف ورغبة كبيرة بالنجاح والتقدّم”.

وفي كلمة أخيرة، تقول ريّانه، أتمنى من الصحافة العربية، أن تتقبّلني وتحبني وأنا أؤمن بأن الفنان بدون الإعلام والصحافة والنقد البنّاء لا يمكن أن ينجح ويتقدّم. ومع الأغنية الأولى “إنت السبب”، أعلن إنطلاق مسيرتي الفنية كفنانة محترفة، وبإذن الله سأجتهد لأكون دائماً على قدر ثقة الجميع بي وأشرّف بلدي والوسط الفني السعودي والعربي.