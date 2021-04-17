نجمة باب الحارة بظهور صادم.. والجمهور يتهمها بخدش الحياء

المستقلة /- ظهرت الفنانة ليليا الأطرش والتي أشتهرت بدور لطفية بمسلسل باب الحارة بصورة جريئة عبر حسابها في إنستغرام، حيث ارتدت تيشيرت أبيض مكشوف الصدر وشورت قصير جدا أشبه بالبكيني، وجلست بطريقة مثيرة، وعلقت على الصورة: ” في الحياة قد تخسر حلما لكن يجب الا تخسر نفسك أبدا”.

وتسببت صورة نجمة باب الحارة ضجة واسعة بين المتابعين، مما جعل الكثير منهم يهاجمونها ويتهمونها بخدش الحياء العام، وهاجمها البعض بالفاظ نابية، بينما تغزل بعض المتابعين بسحرها وجمالها مؤكدين على حريتها في اللبس.

وكانت قد عبرت ليليا الأطرش في مقابلة تلفزيونية إنها سعيدة وفخورة بشخصية “لطفية” التي تعلق بها الجمهور من خلال مسلسل باب الحارة، وأكدت أن هناك شروطا يجب أن تتوفر حتى تعود لباب الحارة ومنها أن تعود توليفة العمل كما كانت، وأن يكون النص مكتوبا بشكل جيد ويحمل أحداثا جديدة ومثيرة، وتفضل أن تظل شخصية “لطفية” محفورة في ذاكرة الجمهور، ولا تشارك في عمل ضعيف يخصم من رصيدها.