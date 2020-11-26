نجمات هوليوود.. جمال يتحدى العمر (صور)

المستقلة.. تتحدى نجمات هوليوود الزمن ليثبتن ان العمر ليس مقياسا للجمال، بعدما استطاعن الاحتفاظ بجمالهن ورونقهن رغم تجاوزهن سن الخمسين عاما.

ونستعرض هنا عدد من نجمات هوليوود اللاتي بقين يحتفظن بجمالهن الساحر رغما عن العمر.

جوليان مور، ممثلة أمريكية تبلغ 58 عام، تم ترشيحها لجائزة الأوسكار عدة مرات، كما تم تصنيفها في قائمة فوربس الأمريكية ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم عام 2015.



جيسيكا لانج، ممثلة أمريكية تبلغ 70 عام، حصلت على عدة جوائز عالمية أهمها حصولها على جائزة الأوسكار مرتين خلال مشوارها الفني، من أشهر الأفلام التي ظهرت فيها هو فيلم king kong.



كاثرين زيتا جونز، ممثلة بريطانية تبلغ 50 عام، فازت بجائزة الأوسكار مرة واحدة كأفضل ممثلة مساعدة في أحد الأفلام التي قدمتها؛ تم تصنيفها 3 مرات ضمن قائمة النساء الأكثر جاذبية في العالم.



جينيفر أنيستون، ممثلة ومنتجة أمريكية تبلغ 50 عام، مشهورة بنشاطها الإنساني والخيري، من أشهر ما قدمته خلال مسيرتها هو دورها في المسلسل الشهير friends والذي جعل منها أيقونة للموضة في ذلك الوقت.



هالي بيري، ممثلة أمريكية تبلغ 53 عام، تعد من أعلى الممثلات أجرًا في هوليوود على الرغم من حصولها في بدايتها على جائزة أسوأ ممثلة عن دورها في فيلم catwoman.



هيلين ميرين، ممثلة إنجليزية تبلغ 74 عام، تم ترشيحها لعدد كبير من الجوائز العالمية وحصلت على جائزة الأوسكار عام 2006.



شارون ستون، ممثلة ومنتجة وعارضة أزياء أمريكية سابقة، تم ترشيحها لجائزة الأوسكار عام 1996، ومعروفه بدعمها مؤسسات خدمية تقدم الدعم للمثلين ومرضى الإيدز.



ميريل ستريب، واحدة من أهم نجوم هوليوود، تبلغ 70 عام، معروف عنها مهارتها في اتقان أي لهجة تطلب منها، كما تم ترشيحها لجائزة الأوسكار 17 مرة خلال تاريخها وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن.



سوزان ساراندون، ممثلة أمريكية تبلغ 72 عام، تم القبض عليها عام 2018 أثناء اشتراكها في مظاهرة ترفض سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.



ديمي مور، ممثلة إنجليزية تبلغ 54 عام، تم اختيارها بين أجمل 50 وجه عالميًا عام 1996، وفي عام 2009 قامت بتأسيس مؤسسة غير ربحية تهدف لمحاربة استغلال الأطفال جنسيًا.



· فانيسا ويليامز، مغنية وممثلة وكاتبة أمريكية تبلغ 56 عام، كانت أول أمريكية من أصول أفريقية تحد لقب ملكة جمال أمريكا لكنها اعتذرت عن اللقب بعدها بعد انتشار صور غير لائقة لها في أحد المجلات وقتها.

· راكيل ولش، ممثلة أمريكية تبلغ 79 عام، كانت واحدة من أشهر نجمات هوليوود في الستينات والسبعينات، أطلقت كتابًا عام 1984 تتحدث فيه عن العوامل التي تجعلها تحافظ على شبابها وكانت أهمها النظام الغذائي والرياضة وشرب الماء باستمرار