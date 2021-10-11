نجل وزير دفاع صدام حسين يفوز بعضوية البرلمان العراقي

المستقلة /- ذكرت مواقع عراقية محلية أن نجل وزير الدفاع في نظام صدام حسين، فاز بعضوية البرلمان العراقي عن محافظة نينوى.

وحصل خالد سلطان هاشم أحمد على 4017 صوتا أهلته لضمان مقعد في البرلمان العراقي، حسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إنها نجحت في تنظيم انتخابات نزيهة كما وعدت.

وتابعت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، خلال مؤتمر صحفي، أن “نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 41 %.. وتلقينا 25 شكوي خلال عملية الاقتراع”.

وأضافت :”سجلنا ٩٤ شكوى في الانتخاب العام الذي جرى يوم الأحد”، متابعة “سنتلقى الطعون بداية من يوم الثلاثاء ولمدة ٣ أيام”.

كانت المفوضية قد أعلنت أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 %.

وصوت العراقيون، أمس الأحد ، في خامس انتخابات تشريعية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في عام 2003.

وقبيل ساعات من إعلان النتائج شهدت العديد من مناطق بغداد والمدن الأخرى احتفالات عبر تجمعات وأرتال سيارات تجوب الشوارع احتفاء بفوز مرشحين.