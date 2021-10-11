نجل وزير دفاع صدام حسين يفوز بعضوية البرلمان العراقي

المستقلة /- ذكرت مواقع عراقية محلية أن نجل وزير الدفاع في نظام صدام حسين، فاز بعضوية البرلمان العراقي عن محافظة نينوى.

وحصل خالد سلطان هاشم أحمد على 4017 صوتا أهلته لضمان مقعد في البرلمان العراقي، حسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إنها نجحت في تنظيم انتخابات نزيهة كما وعدت.

وتابعت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، خلال مؤتمر صحفي، أن “نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 41 %.. وتلقينا 25 شكوي خلال عملية الاقتراع”.

وأضافت :”سجلنا ٩٤ شكوى في الانتخاب العام الذي جرى يوم الأحد”، متابعة “سنتلقى الطعون بداية من يوم الثلاثاء ولمدة ٣ أيام”.

كانت المفوضية قد أعلنت أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 %.

وصوت العراقيون، أمس الأحد ، في خامس انتخابات تشريعية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في عام 2003.

وقبيل ساعات من إعلان النتائج شهدت العديد من مناطق بغداد والمدن الأخرى احتفالات عبر تجمعات وأرتال سيارات تجوب الشوارع احتفاء بفوز مرشحين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الأمين العام للأمم المتحدة يثني على الانتخابات ويؤكد التزامه بدعم العراق

اخبار العراق

مقتدى الصدر يظهر الليلة في كلمه مباشرة

اخبار العراق

نجل وزير دفاع صدام حسين يفوز بعضوية البرلمان العراقي

اخر الاخبار

الانتخابات…. الوجه الآخر للديمقراطية

اخبار العراق

موج: العزوف الجماهيري اعلن وفاة الديمقراطية السلطوية الموجهة في العراق

اخر الاخبار

مفوضية الانتخابات : نتائج الانتخابات ستعلن جميعها مساء اليوم

اخر الاخبار

الصدر يدعو المفوضية الى الاسراع في اعلان نتائج الانتخابات والنظر بالطعون القانونية

اخر الاخبار

الصدر يدعو المفوضية الى الاسراع في اعلان نتائج الانتخابات والنظر بالطعون القانونية

اخر الاخبار

رسول : اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لتنظيم داعش

اخبار العراق

طقس العراق : امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين

اخبار العراق

صبيحة نتائج انتخابات.. انخفاض طفيف بسعر الدولار امام الدينار العراقي

اخر الاخبار

‏مفوضية الانتخابات تعلن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100%

اخر الاخبار

انتخابات باهتة : الشعب (لا) يريد التغيير

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن القبض على مشرف المال لداعش بعملية مخابراتية خارج العراق

اخبار العراق

اغلاق عاجل للمنطقة الخضراء في بغداد لهذه الاسباب

اخبار العراق

الدفاع المدني يخمد حريق سوق شعبي شرقي بغداد

اخر الاخبار

العمليات المشتركة : استمرار نقل صناديق الاقتراع من قبل طيران الجيش العراقي