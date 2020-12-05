نجل زادة  يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده !

المستقلة..كشف نجل العالم الإيراني الراحل فخري زاده، تفاصيل جديدة، بالإضافة إلى اللحظات الأخيرة في عملية إغتيال والده التي حدثت في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال نجل فخري زاده، في مقابلة تلفزيونية، إن “عملية الإغتيال لم تنفذ من مدفع رشاش مثبت على شاحنة صغيرة مركونة على جانب الطريق ويتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية كما ورد في الكثير من المزاعم”.

وأضاف الإبن، “كانت هناك معركة حقيقية”، مؤكداً أن والدته كانت بجوار زوجها عند وقوع الحادث ولكنها لم تصب بأذى من إطلاق النار، قائلاً: “أصيب والدي بأربع أو بخمس أعيرة نارية”.

وفي مقابلة مع صحيفة “صبح نو” قال حامد فخري زاده، إن “والده تلقى تحذيرًا من قبل عناصر الأمن المسؤولين عن حراسته بعدم الخروج يوم الاغتيال، لكنه رغم ذلك خرج، إذ كان ينوي حضور اجتماع مهم”، مؤكداً أنهم في إنتظار إستكمال تحقيق فريق الحماية والمجلس الأعلى للأمن القومي وتزويدهم بالتفاصيل.

وعن وضع أبيه في الأيام الأخيرة قبل مقتله، قال: “على مدار العشرين عامًا الماضية، كنا كل صباح عندما يغادر والدي المنزل، ننتظر من والدتي أن تتصل بنا ليلًا وتقول إن هذا قد حدث (الاغتيال) وأخيراً، قبل أيام قليلة، اتصلت والدتي وأخبرتنا بذلك، منذ أيام تغيرت حالة والدي كثيرًا، العديد من أصدقائه المقربين رأوا رؤى في منامهم (توحي بأنه أجله قد اقترب) لكنهم أخبرونا بها بعد الإغتيال”.

وتابع، “في يوم الحادث، على الرغم من إخباره بأنه ليس من المستحسن الخروج، فقد رفض وأصر على الخروج بسبب اجتماع مهم”.

ورداً على سؤال عن تفاصيل الاغتيال؟، أجاب: لا يمكن التعليق على تفاصيل الإغتيال، نحن ننتظر إستكمال تحقيق فريق الحماية والمجلس الأعلى للأمن القومي وتزويدنا بالتفاصيل، كل ما أعرفه هو أن والدتي كانت مع والدي لحظة بلحظة، وقبل أن يتلقى والدي الطلقة الأولى، كانت والدتي برفقته خارج السيارة، قبل أن يتلقى الرصاصات الأخرى ويسقط من ذراعها، ويصل إلى مرتبة الاستشهاد العالية”.

المصدر: سبوتنيك