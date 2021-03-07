نجل حنان ترك يوجه لها رسالة فى عيد ميلادها الـ46

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل آدم خطاب نجل الفنانة المصرية حنان ترك بعيد ميلادها الـ46 ، الذى يوافق اليوم، حيث أنها من مواليد 7 مارس 1975 ، و نشر آدم صورة عائلية لهم عبر حسابه الرسمي عبر موقع “انستغرام” وعلق قائلا:” كل ما أنا عليه، سوف أبقى مدينًا به لملاكي، عيد ميلاد سعيد لأفضل أم في العالم”.

وتميزت حنان ترك بين أبناء جيلها بملامحها البريئة وأدائها البسيط الذي كان بوابتها لمحبة الجمهور في الوطن العربي لها حيث بدأت حياتها الفنية عبر فن الباليه؛ درست في معهد الباليه ثم مارسته في عروض كثيرة حتى شاهدها المخرج الكبير خيري بشارة في إحدى العروض المسرحية فرشحها للمشاركة في الفيلم السينمائي “رغبة متوحشة” أمام نادية الجندي ومحمود حميدة وسهير المرشدي، في بداية تسعينيات القرن الماضي لتنطلق بعدها حنان ترك بموهبتها المميزة.

وشاركت حنان ترك في واحد من أشهر المسلسلات في تاريخ التليفزيون وهو “المال والبنون” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وكان بوابتها لمعرفة شريحة أكبر من الجمهور لموهبتها.

وانطلقت حنان ترك إلى الشاشة السينمائية عبر تعاونها مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم “المهاجر” عام 1994 “الذي عملت معه فيما بعد فيلم “الأخر”، لتقدم بعد ذلك فيلم “سارق الفرح” مع المخرج داوود عبد السيد عام 1995، وفي عام 1996 وقدمت مع الفنان يحيى الفخراني مسلسل “نصف ربيع الآخر” و أمام الفنان نور الشريف في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي.”

وشاركت حنان ترك فيما يعرف بـ”سينما الشباب” مع بدايات القرن الحادي والعشرين، فكانت البداية بفيلم “إسماعيلية رايح جاي” أمام محمد فؤاد ومحمد هنيدي عام 1997، فقدمت عدد كبير من الأعمال السينمائية بعد ذلك.

وتعتبر حنان ترك من أكثر فناني جيلها المحظوظين التي عملت مع كم هائل من عمالقة الفن مثل “نور الشريف، يحيى الفخراني، داوود عبدالسيد، يوسف شاهين، دريد لحام، سناء جميل، سميرة أحمد، طارق العريان”.

وفي عام 2006، قررت حنان ترك أن ترتدي الحجاب مع التقليل من الأعمال الفنية التي تظهر بها، ولكنها قدمت بعض الأعمال التليفزيونية القليلة كانت هي البطلة الرئيسية بها حتى عام 2012، والذي قررت فيه أن تعتزل الفن نهائيًا وهذا ما أعلنت عنه بشكل واضح ، ويشار إلى أن آخر ظهور للفنانة المعتزلة حنان ترك ، مسلسل “أخت تريز” الذى عرض فى عام 2012 و تناول المسلسل العلاقة بين الأقباط والمسلمين من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى “خديجة”، وتتوالى الأحداث وتتصاعد حتى تلتقيا دون أن تعرف كلا منهما الأخرى.

” الأخت تريز ” يشارك في بطولته الفنان سامي العدل، وحنان ترك ،وأحمد عزمي، ومحمود الجندي ، وسميرة محسن ، وتأليف بلال فضل، إخراج حسام الجوهري.