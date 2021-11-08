نجدة كربلاء تنقذ فتاة عشرينية حاولت الانتحار

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إن القوات الامنية تمكنت من إنقاذ فتاة عشرينية العمر حاولت الانتحار من جسر فاطمة الزهراء وسط المدينة .

وقال مدير اعلام الشرطة المقدم احسان الاسدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) استخبر ” قسم العلاقات والاعلام بجود فتاة تبلغ من العمر (20) سنه حاولت الانتحار من  خلال رمي نفسها من اعلى جسر فاطمه الزهراء عليها السلام وسط المدينة ، وتم إنقاذها من قبل مفارز شرطة النجدة وتسليمها الى مركز الشرطة  دون معرفة  الأسباب “.

وأوضح تم “توجيه شعبة الإرشاد الديني الى المركز والحديث مع الشابة لإقناعها  بالعدول عن فكرتها بالانتحار والتمسك بالحياة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له، وحث ذويه على رعايتها  “.

وأشار الى إن ” شعبة الإرشاد الديني و شعبة الشرطة المجتمعية قد نفذت أكثر من حملة توعوية للحد من حالات الانتحار ، كما أن قسم العلاقات والاعلام جاد في معالجة المشاكل الاجتماعية ،  بالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين “.

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