نجدة كربلاء تنقذ شاباً حاول حرق نفسه

المستقلة / علي النصر الله / .. تمكنت مفارز شرطة النجدة من إنقاذ شاب حاول الانتحار بحرق نفسه في منطقة حي العسكري (7 كم غرب كربلاء) وتحديداً في ساحة لكرة القدم.

وقال مصدر امني في شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، لــــ ( المستقلة ) إن ” دورية النجدة لاحظت في تلك المنطقة شاب من مواليد 1999 وهو يروم الانتحار عبر حرق نفسه بمادة البنزين بسبب مشاكل عائلية ،  مما دعا منتسبي شرطة النجدة للتدخل فوراً سعياً منهم لإنقاذه “.

وأوضح إن “دورية النجدة سلمت الشاب الى ذويه، وابدوا مساعدته وتقديم يد العون بغية الحفاظ علي حياته “.

 

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