نجدة كربلاء تنقذ شاباً حاول حرق نفسه
المستقلة / علي النصر الله / .. تمكنت مفارز شرطة النجدة من إنقاذ شاب حاول الانتحار بحرق نفسه في منطقة حي العسكري (7 كم غرب كربلاء) وتحديداً في ساحة لكرة القدم.
وقال مصدر امني في شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، لــــ ( المستقلة ) إن ” دورية النجدة لاحظت في تلك المنطقة شاب من مواليد 1999 وهو يروم الانتحار عبر حرق نفسه بمادة البنزين بسبب مشاكل عائلية ، مما دعا منتسبي شرطة النجدة للتدخل فوراً سعياً منهم لإنقاذه “.
وأوضح إن “دورية النجدة سلمت الشاب الى ذويه، وابدوا مساعدته وتقديم يد العون بغية الحفاظ علي حياته “.
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