نجاح عملية فتح جمجمة طفلة في ميسان وانقاذ حياتها

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. تمكن فريق جراحي طبي في محافظة ميسان من انقاذ حياة طفلة بعد نجاحه في اجراء عملية معقدة في الرأس.

وقال المتحدث الاعلامي لدائرة صحة ميسان محمد قاسم الكناني، ان   فريق طبي في مستشفى الصدر التعليمي برئاسة الدكتور الحسن عبد الرحيم اختصاص جراحة الجملة العصبية  تمكن من انقاذ طفلة تبلغ من العمر ٨ اشهر  سقطت من مكان مرتفع.

واضوح أن  طوارئ مستشفى الصدر التعليمي استقبل  طفله تبلغ من العمر ٨ اشهر بسبب سقوطها من مرتفع وتعاني من فقدان الوعي وبعد اجراء الفحوصات السريرية  ومفراس الدماغ تبين وجود نزف تحت الام القاسية للدماغ

وأشار الى انه تم ادخال الطفلة سريعا  الى صالة العمليات وأجريت لها عملية فتح جمجمة ورفع النزف، مؤكد نجاح العملية وان الطفلة استعادة وعيها مباشرة بعد العملية وأخرجت وهي بصحة .

وأشاد الكناني بدور الفريق الطبي المساعد المتكون من الدكتور رياض عبد المنعم اختصاص جراحة الجملة العصبية، والدكتور سيف جاسم اختصاص التخدير والعناية المركزة، والكادر التمريضي عبود حميد ومحمد شندل وهدى جميل ومصطفى مساعد تخدير.

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