نجاح عملية اسئصال المرارة لزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي

المستقلة/- اعلن ائتلاف العراقية عن جراء زعيمه اياد علاوي، عملية جراحية لاستئصال المرارة، مؤكدا انها تكللت بالنجاح التام.

وكان علاوي قد نقل الى العاصمة الأردنية عمان بعد رقوده في مستشفى ابن سينا قي بغداد بسبب وعكة صحية.

ونقل بيان عن الائتلاف شكر علاوي لرئيسي الجمهورية،و الوزراء و القادة السياسيين ، وجميع الفعاليات الرسمية والشعبية ” الذين حضروا او اتصلوا للاطمئنان على صحته”.

كما نقل شكر علاوي وتقديره للكوادر الصحية في مستشفى ابن سينا في بغداد ، مؤكداً ضرورة تقديم الحكومة الدعم الكامل للكوادر الطبية والاهتمام بالقطاع الصحي بشكل عام وتوفير احدث الاجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب.