نجاح عملية اسئصال المرارة لزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي

المستقلة/- اعلن ائتلاف العراقية عن جراء زعيمه اياد علاوي، عملية جراحية لاستئصال المرارة، مؤكدا انها تكللت بالنجاح التام.

وكان علاوي قد نقل الى العاصمة الأردنية عمان بعد رقوده في مستشفى ابن سينا قي بغداد بسبب وعكة صحية.

ونقل بيان عن الائتلاف شكر علاوي لرئيسي الجمهورية،و الوزراء و القادة السياسيين ، وجميع الفعاليات الرسمية والشعبية ” الذين حضروا او اتصلوا للاطمئنان على صحته”.

كما نقل شكر علاوي وتقديره للكوادر الصحية في مستشفى ابن سينا في بغداد ، مؤكداً ضرورة تقديم الحكومة الدعم الكامل للكوادر الطبية والاهتمام بالقطاع الصحي بشكل عام وتوفير احدث الاجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بمساندة القوات الأمنية.. حملة لازالة التجاوزات على نهر دجلة في ميسان

اخبار العراق

نجاح عملية اسئصال المرارة لزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي

اخر الاخبار

دراسة جديدة : الصدمة العاطفية في الطفولة ترتبط بزيادة مخاطر التصلب المتعدد بين النساء

اخر الاخبار

لمدة 8 ساعات .. إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها عبر الفيديو عن بعد

اخر الاخبار

المندوبة الأمريكية : غير الممكن استبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي

اخر الاخبار

صحيفة : برشلونة ينتظر قرار ليفاندوفسكي بعد اجتماعين إيجابيين مع وكيل أعماله

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بفتح المنافذ الحدودية لتكديس الأغذية بأبخس الأثمان

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بفتح المنافذ الحدودية لتكديس الأغذية بأبخس الأثمان

اخبار العراق

اكتشافات مهمة للبعثة الألمانية الآثارية في تل فارة بالديوانية

اخر الاخبار

مدينة مرو التركمانية.. أرض شروق الشمس على طريق الحرير التى اختفى ذكرها من التاريخ

اخر الاخبار

الروبل الروسي أظهر مؤخرا انتعاشا مستقرا وسريع

اخبار العراق

اليابان تستثمر في خدمات الصحة الإنجابية والشباب في محافظة الديوانية

اخر الاخبار

طقس العراق .. انخفاض بالحرارة وامطار وعواصف اعتبارا من الغد الخميس

اخر الاخبار

المالكي : لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة

اخر الاخبار

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له في حوالي عامين

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

اخر الاخبار

ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً امام نظيره تشيلسي فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا