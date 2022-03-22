نجاح جديد يجمع الشاعر المغربي خالد سلام بالفنانة زينب أسامة

الشاعر خالد سلام

المستقلة/- أطلقت الفنانة المغربية زينب أسامة، فيديو كليب عملها الجديد “باين”، عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث تجاوزت المليون مشاهدة خلال يومين.

“باين” صاغ كلماتها المؤلف والشاعر الغنائي”خالد سلام”، الذي اعتبر الأغنية بمثابة “صوت المرأة الحرة التي كرمها الله لتشكل نصف المجتمع الأجمل والأكثر عطفا وعطاء والتي نسيت لطيبتها وتضحيتها أمام تجبر ونكران أنصاف الرجال والتي أيضا قدرت وكرمت لدى رجال يستحقون لقب رجل.”

كما وصف “خالد سلام” الأغنية بــ “صرخة استقلال وتحرر المرأة القوية والواثقة من قدراتها وإمكانياتها”.

وكان الكاتب والملحن “خالد سلام” قد حقق نجاحا كبيرا رفقة المغربية “زينب أسامة” من خلال عمله “كيفي كيف الناس”، إلى جانب نجاحات عدة مع ألمع نجوم الأغنية المغربية والعربية.

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