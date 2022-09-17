نجاة قائممقام  قضاء العمارة وعائلته من حادث سير على طريق البتيرة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية مرور ميسان، ظهر السبت، عن تسجيل حادث مروري لمركبة قائمقام قضاء العمارة رائد شامل اثناء عودته وعائلته من زيارة الأربعين.

وقال اعلام المرور لـ(المستقلة) ان عجلة شامل من  نوع لاندكروز انقلبت على طريق عمارة ناصرية طريق البتيرة قرب سيطرة الكرار، مبينا ان سبب الحادث كان  بسبب انفجار الاطار الخلفي للمركبة .

و اشار الى نقل المصابين الى المستشفى.

من جانبه اكد اعلام قضاء العمارة لـ(المستقلة) ان قائممقام قضاء العمارة وعائلته بصحة جيدة، وتم نقلهم الى المستشفى، منوها ال أنهم يعانون من بعض الرضوض والجروح اثر الحادث ولا صحة عن ما تناقلته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من كونهم بحالة خطرة.

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