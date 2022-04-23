نجاة قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

المستقلة/- ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين فتحوا النار على سيارة تقل “قائداً كبيراً” في الحرس الثوري في جنوب شرقي إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل حارسه الشخصي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن العميد حسين الماسي قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوخستان لم يصب بأذى بعد الهجوم، وأنه تم اعتقال المهاجمين.

وقالت الوكالة إن محمود آبسالان الحارس الشخصي الذي لقي حتفه في الهجوم الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في زاهدان عاصمة الإقليم هو نجل قائد كبير في الحرس الثوري في المنطقة.