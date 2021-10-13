نجاة سيدة سقط عليها نيزك

المستقلة /-في حادثة غريبة لم ترد كثيراً ، تمكنت امرأة تقطن في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا من النجاه بأعجوبة، بعد سقوط نيزك على سريرها أثناء نومها.

وقال موقع “tvanouvelles” الكندي، فإن الحادثة وقعت مساء الاثنين 4 أكتوبر، حين كانت روث هاميلتون نائمة في منزلها، قبل أن تتفاجأ بشيء ضخم يخترق السقف ويسقط مباشرة على وسادتها، على بعد سنتيمترات من رأسها.

وشرحت هاميلتون: “قفزت على الفور وأشعلت الأضواء، لم أعرف ما حدث بالضبط”. وبعد لحظات نظرت حولها واكتشفت حجرا أسود اللون على وسادتها.

وبعد ذلك، اتصلت روث بالطوارئ، مما جعل ضابط الشرطة يسألها، عما إذا كان الجسم الذي سقط على وسادتها قد أتى من مشروع بناء قريب.

واتصلت الشرطة بمشروع بناء مجاور لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بأي تفجيرات في الجوار، فتلقوا جوابا بالنفي.

وقال شهود عيان إنهم “رأوا ضوءا ساطعا في السماء انفجر ويتوهج، متسببا في بعض الانفجارات”.

وأكدت هاميلتون أنها لم تتعرض لأي إصابات، كاشفة أنها تخطط للاحتفاظ بالجسيم، لأن أحفادها يرون أنه رائع ويعتقدون أن عمره يبلغ مليارات السنين.

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