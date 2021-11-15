نتيجة شحة المياة..حملة لتطهير الأنهار في ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان، الاثنين، عن مواصلة اعمالها في تطهير نهر دجلة.

وقال مدير الموارد المائية علي فالح عبد الله لـ(المستقلة) ان شعبة الموارد المائية في قضاء المجر الكبير باشرت بتطهير نهر دجلة بالقرب من جسر قضاء المجر الكبير،مبيناً الى ان الهدف هو التخلص من الترسبات الطينية والنفايات والأنقاض المرمية في حوض النهر بهدف مرور المياه بانسيابية وجمالية المكان،

واوضح عبد الله أن أعمال التطهير كانت بتعاون وتنسيق مشترك بين مديريتي الموارد المائية وصيانة مشاريع ميسان، داعيا المواطنين الى عدم رمي النفايات بأشكالها جميعا والأنقاض بحوض الأنهر والجداول حفاظاً على سلامتهم وصحتهم وجمالية ضفاف النهر.

وفي سياق ذي صلة استقبل علي فالح عبد الله”صباح اليوم وفدا من مزارعي وفلاحي ناحية علي الشرقي، وأستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم حول الحصة المائية، وأبدى الحضور مقترحاتهم حول تطوير الناتج الزراعي بالتزامن مع موسم الشح المائي، وكيفية نجاح الخطة الزراعية،

وقدم عبد الله الحلول الناجعة للأخوة الحضور في سبيل نجاح الخطة الأروائية وبالتالي نجاح الموسم الزراعي، بما يتوافق مع توجيهات الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، والخطة المقررة من وزارة الموارد المائية.