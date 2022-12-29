نتنياهو يعود لرئاسة الوزراء للمرة السادسة.. وأول رئيس مثلي للكنيست

المستقلة/- وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، على حكومة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، اليمينية المتشددة، لتكون بذلك المرة السادسة التي يتولى فيها نتنياهو رئاسة الوزراء.

وجاءت نتيجة التصويت في الكنيست بموافقة 63 نائبا على حكومة نتنياهو مقابل تصويت 54 نائبا ضدها. وأدى نتنياهو وأعضاء حكومته اليمين بعد تصويت البرلمان.

وردا على صياح بعض أعضاء الكنيست ضد نتنياهو خلال كلمته، رد رئيس الوزراء الجديد قائلا: “أعلم أنكم لن تصفقوا، لكن أتوقع منكم احترام قرار الناخبين والتوقف عن التمرد على الحكومة المنتخبة”.

وتضم الكتلة التي يقودها نتنياهو، أحزابا يمينية متطرفة ومتدينة متطرفة إلى جانب حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، ولديها أغلبية بأربعة مقاعد في الكنيست المكون من 120 مقعدا بعد فوز ضئيل في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في الوقت نفسه، أصبح رئيس الكنيست الإسرائيلي الجديد، أمير أوحانا، هو أول شخص مثلي بشكل علني يشغل هذا المنصب. وأوحانا عضو حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وسبق أن كان وزيرا للعدل والأمن العام.

وصوّت اليوم بعض النواب الأرثوذكس المتشددين، الذين رفضوا حضور الكنيست عندما أدى اليمين كعضو لأول مرة قبل 7 سنوات، ضد توليه منصب رئيس الكنيست.

المصدر: سي ان ان بالعربية