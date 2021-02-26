نتنياهو يحذر خامنئي من أي محاولة لتهديد أمن إسرائيل

المستقلة /… حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أن أي محاولة لتهديد أمن إسرائيل ستواجه بالفشل، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بامتلاك إيران لسلاح نووي سواء وافقت أميركا أم لم توافق.

وقال نتنياهو في حوار مطول مع صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، “قبل 2500 عام، اعتقد طاغية فارسي أن بإمكانه تدمير الشعب اليهودي وفشل، وأقول لهؤلاء الطغاة الذين يريدون تدمير الدولة اليهودية، أنتم أيضا ستفشلون”.

وأضاف “لدينا ما يمكننا من الدفاع به عن بلادنا، ولن نسمح لآيات الله بوقف مسيرة 3000 عام أو أكثر من التاريخ اليهودي”.

وجاءت رسالة نتنياهو على خلفية الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني، حيث أكد، مجددا، أن بلاده ستقوم بأي عمل يحول دون امتلاك إيران لسلاح نووي، وأن إسرائيل عملت وستعمل بأي شكل وبأي طريقة كانت لتحقيق هذا الغرض.

وعن سؤال حول ما إذا كان الحل الأخير والمتبقي هو الحل العسكري مع إيران، قال نتنياهو “لقد تصرفنا بعدة طرق، ولن أفصح كل ما فعلناه، مارسنا ضغوطا سياسية، ونجحنا في تمرير عقوبات اقتصادية وغيرها ضد إيران، حتى في عهد الرئيس باراك أوباما”.

وأكد أن بلاده قامت بعمليات استخبارية مهمة واستراتيجية، مثل الغارة على الأرشيف النووي الإيراني، وغيرها من الوسائل التي لن يفصح عنها في الوقت الحالي.

وكان نتنياهو قد أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، عزمه على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، سواء باتفاق أو بدونه، وأنه لن يترك أمن إسرائيل في يد أحد.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر أن العودة إلى الاتفاق النووي تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة نووية. (النهاية)

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