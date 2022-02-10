نتائج توجيهي الاردن .. انقر هنا

المستقلة /- من المقرر أن تعلن صباح اليوم الخميس نتاج الثانوية العامة التوجيهي للدورة التكميلية 2021 في العاشرة صباحا الكترونياً دون مؤتمر صحفي .

وكشف الامين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة ان نتائج الدورة التكميلية مبشرة وايجابية، متمنيا النجاح لجميع الطلبة المتقدمين.

وقال ان الوزارة تستقبل الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بدورات لاحقة.

من جانب اخر، أعلنت مديرية الأمن العام أنه وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة سيتم ومنذ صباح اليوم، تنفيذ خطة أمنية ومرورية وبما يضمن منع وضبط كافة المخالفات المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.

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