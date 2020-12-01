نتائج الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
(المستقلة) شهد يوم الثلاثاء إقامة 8 مباريات في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ونقدم لكم في التالي نتائج الثلاثاء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
المجموعة الأولى
لوكوموتيف موسكو 1 × سالزبورج 3
أتلتيكو مدريد 1 × بايرن ميونيخ 1
المجموعة الثانية
شاختار 2 × ريال مدريد 0
بروسيا مونشنجلادباخ 2 × إنتر ميلان 3
المجموعة الثالثة
بورتو 0 × مانشستر سيتي 0
مارسيليا 2 × أولمبياكوس 1
المجموعة الرابعة
ليفربول 1 × أياكس 0
أتالانتا 1 × ميتلاند 1
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