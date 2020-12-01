نتائج الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

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(المستقلة) شهد يوم الثلاثاء إقامة 8 مباريات في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم في التالي نتائج الثلاثاء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى 

لوكوموتيف موسكو 1 × سالزبورج 3

أتلتيكو مدريد 1 × بايرن ميونيخ 1

المجموعة الثانية

شاختار 2 × ريال مدريد 0

بروسيا مونشنجلادباخ 2 × إنتر ميلان 3

المجموعة الثالثة

بورتو 0 × مانشستر سيتي 0

مارسيليا 2 × أولمبياكوس 1

المجموعة الرابعة

ليفربول 1 × أياكس 0

أتالانتا 1 × ميتلاند 1

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