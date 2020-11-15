نتائج التطبيع ..إعتقالُ إسرائيليين في دبي بعد تصويرهما منشأة حكومية

المستقلة.. إعتقلت سلطات الأمن في إمارة دبي إسرائيليين اثنين بشبهة قيامهما بتصوير منشأة حكومية وتم تحويلهما للتحقيق.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر في الجالية اليهودية بدبي قولها “تم اعتقال مواطنين إسرائيليين اثنين في دبي بزعم قيامهما بتصوير منشأة حكومية”.

وأضافت الصحيفة أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية لا زالت تحقق في القضية”.

وقال رئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف، للصحيفة “آمل ألا تتكرر مثل هذه الحالات. الإمارات ترحب بالإسرائيليين بالحب والحنان، ولا نريد أن نرى سلوكا غير لائق من الإسرائيليين في الإمارات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عددًا لا بأس به من الإسرائيليين يتواجدون حاليًا في دولة الإمارات، حتى قبل أن يصبح الإعفاء من التأشيرة بين البلدين ساريًا. حيث دخل العديد من الإسرائيليين إلى الإمارات من خلال دعوات وردت من مسؤولين رسميين في الدولة أو من خلال جوازات سفر أجنبية”.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، في أيلول الماضي، معاهدة سلام.

وفي الأول من تشرين الثاني الجاري، صادقت حكومة الإمارات على اتفاق توصلت إليه مؤخرا مع إسرائيل على إعفاء الزوار من البلدين من تأشيرة الدخول بشكل متبادل.

المصدر: سبوتنيك