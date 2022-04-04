نتائج أولية لانتخابات كوستاريكا.. تشافيز رئيسا

المستقلة/- كشفت النتائج الجزئية الأولية للجنة الانتخابات في كوستاريكا أن الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق بالبنك الدولي رودريغو تشافيز في طريقه للفوز برئاسة البلاد.

وجرت جولة الإعادة، الأحد، حيث أظهرت النتائج حصول تشافيز على نحو 52.9 في المئة من الأصوات، فيما حصل المرشح المنافس ورئيس كوستاريكا الأسبق خوسيه ماريا فيجيريس على 47.1 في المئة.

وشارك أكثر من 20 مرشحا في الانتخابات لانتخاب رئيس جديد خلفا لكارلوس ألفارادو، الزعيم الديمقراطي الاشتراكي الذي تولى السلطة قبل نحو أربعة أعوام.

ويحظر دستور كوستاريكا إعادة انتخاب الرئيس حيث ينص على توليه فترة رئاسية واحدة.

وعدد سكان كوستاريكا، التي تعرف بأنها وجهة سياحية، 5 ملايين نسمة، وتشتهر بالتنوع البيولوجي وجهودها لحماية الطبيعة.