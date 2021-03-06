نبيه بري يعلق على لقاء البابا بالسيد السيستاني

المستقلة /- وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اللقاء الذي يجمع المرجع الديني علي السيستاني والبابا فرنسيس بانه “تاريخيا” ويحمل العديد من الدلالات.

وقال بري للصحيفة الرسمية إن “زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق هي تأكيد على المؤكد بأن رسالتي المسيحية والاسلام من (مشكاة) واحدة … ومصدرهما واحد … ونورهما واحد … من الاله الواحد، وتدعوان الى سبيل الله والى خير الانسان وخلاص الاوطان بالحكمة والاعتدال والموعظة الحسنة”.

وأضاف “زيارة الحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس الى العراق وما سوف تتضمنه الزيارة من لقاء تاريخي مع المرجعية الرشيدة ممثلة بسماحه آية الله العظمى السيد علي السيستاني بقدر ما تحمل من دلالات على أهميه ترسيخ الاخوة الانسانية في هذه المرحلة الراهنة على قواعد المحبة والتسامح بين ابناء الرسالات السماوية، هي ايضا استكمال لما تم التأسيس عليه خلال لقاء شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب”.

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