نبيلة عبيد تضع شروطًا للعودة إلى السينما

المستقلة /- كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن رفضها التام أن تقوم أي فنانة بتجسيد شخصيتها في أي عمل فني، وقالت أنها تفضل أن تقدم سيرتها الشخصية من خلال عمل درامي، وتكون هي بطلته، وأن تعتمد الرواية كلها في الأساس على معلومات دقيقة منها.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات صحفية أنها ابتعدت عن المشاركة في المهرجانات الفنية على الرغم من أنها تلقت العديد من الدعوات لحضور أكثر من مهرجان في مصر، مثل: “القاهرة” و”الجونة” السينمائيين.

وأضافت: “اختفيت تماماً عن حضور أكثر من مهرجان، خلال السنوات الماضية، لوجودي في التوقيت نفسه خارج البلاد. وفي العامين الماضيين، وتحديداً في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، حرصت على تجنب الوجود في أي فعاليات تعتمد على التجمعات”.

وعن مشاركتها في أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة، أشارت نبيلة عبيد إلى أنها تلقت عرضاً للمشاركة في أي عمل سينمائي، فلن تتردد في تجسيد أي دور إذا كان مميزاً، وألا يكون أقل من الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني الطويل.

كما قالت أنه بالنسبة للدراما، فتلقت عروضاً للمشاركة في أعمال عدة، منها ما رغبت في تقديمه، مثل مسلسل “سكر زيادة”، الذي قدمته مع نادية الجندي، وسميحة أيوب.

وأيضًا قالت نبيلة عبيد أنها قدّمت العديد من التضحيات خلال مسيرتها الفنية، منها تضحيات شخصية. وفي النهاية، فضلت الفن على أي شيء آخر.